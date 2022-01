C’è già qualcuno che scherzosamente è contento della fine delle feste. Almeno da un punto di vista culinario, in cui abbiamo dato davvero tutto. D’altronde siamo italiani e in cucina non possiamo proprio tirarci indietro. Non dimentichiamo una famosa battuta di quel cuoco che disse: “tanto per metterci a dieta facciamo sempre in tempo”. Frase che nasconde una sacrosanta verità, nella speranza però di non ridursi a fare la dieta, costretti dal sovrappeso e dalle analisi del sangue. Ma visto che manca ancora una festa, quella che tutte se le porta via, vediamo di affrontarla con qualche idea alternativa. Che spettacolo questa pasta light coloratissima ma piena di vitamine e antiossidanti per un’Epifania comunque gustosa e anticolesterolo. Spesso siamo in compagnia degli amici all’Epifania e un pranzo sportivo, leggero ma saporito, è proprio l’idea giusta.

Le farfalle arcobaleno

Solo a vederle, queste farfalle riempiono di allegria. Con tanti ingredienti non solo piacevoli, ma anche salutari. Ma basta chiacchiere e vediamo gli ingredienti per 5 persone:

450/500 grammi di farfalle;

olive nere e verdi;

una melanzana;

una cipolla;

1 pomodoro;

olio evo;

sale e pepe;

peperoncino.

Vediamo velocemente i passaggi di questa ricetta molto semplice:

mettiamo a bollire la pasta;

prepariamo un soffritto con l’olio, la cipolla tagliata a pezzettini e la melanzana, in cubetti piccolini;

regolando di sale e pepe, mettiamo a cuocere per una decina di minuti col coperchio;

a metà cottura, affettiamo in pezzetti piccoli anche il pomodoro, inserendolo nel soffritto;

quindi, poco dopo, inseriamo anche le olive e, se non polverizzato, 1 peperoncino diviso in due;

scoliamo le farfalle, facciamole saltare per un paio di minuti e versiamo in una zuppiera.

Sono davvero tantissimi i protagonisti salutari di questa ricetta

Molti conoscono sicuramente le proprietà benefiche della cipolla e della melanzana. Due verdure ricchissime di acqua e fibre, potenzialmente alleate del nostro intestino. Ma, nella nostra ricetta, spazio anche al peperoncino, importante alleato del cuore. Come sottolineato anche da questo studio che alleghiamo. Importantissima anche la presenza delle olive, che, conosciute soprattutto per il loro sapore, molti non sanno che contengono tantissimi acidi grassi omega 3. Proprio quei famosi alleati del nostro cuore sarebbero i protagonisti della lotta al colesterolo troppo alto e ai trigliceridi elevati.

