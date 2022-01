Il riciclo creativo ci sorprende ogni giorno che passa. Infatti, spesso non ci rendiamo neanche conto di quanti elementi potremmo trasformare grazie a questa pratica. Guardiamoci per un attimo intorno. Siamo circondati e, a volte, quasi sommersi da oggetti di ogni tipo. E quando arriviamo al limite, pensiamo sia giusto disfarcene, buttandone molti nella spazzatura. Invece di gettar via queste cose, credendo siano inutili, dovremmo fermarci a riflettere per qualche secondo. Grazie ad alcune idee utili, infatti, quegli oggetti che consideriamo così poco profittevoli potrebbero trasformarsi, sorprendendoci e facendoci risparmiare.

Che sperpero assurdo buttare le scatolette di tonno ora che sappiamo che sono così vantaggiose per la casa

Di riciclo creativo abbiamo abbondantemente parlato anche in passato. Si tratta, infatti, di una pratica che coinvolge così tanti oggetti da essere un argomento che si può sviscerare all’infinito. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come riciclare l’acqua di cottura delle patate per pulire un oggetto in particolare che abbiamo in casa. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo consigliato alcune idee davvero formidabili per riutilizzare in modo geniale le scatole vuote di pasta che pensiamo di buttare. Oggi vediamo un altro oggetto molto interessante, ossia le scatolette di tonno. La maggior parte di noi sicuramente ne ha tantissime in casa e quindi potremo mettere in pratica anche nell’immediato i consigli che stiamo per vedere.

Ecco come possiamo trasformare in modo creativo queste semplici e banali scatolette

Iniziamo con una prima idea davvero utile per mantenere in ordine il proprio appartamento. Le scatolette di tonno, infatti, possono diventare dei comodissimi portaspilli. Tutto ciò che dovremo fare sarà lavarle con attenzione, con un sapone che elimini completamente l’odore dell’alimento. Successivamente, dovremo pitturarne l’interno e l’esterno con colori che meglio si abbinano al nostro arredamento, e ricoprire il tutto con del feltro per rendere il nostro portaspilli ancor più resistente. Stesso discorso, ovviamente, se vogliamo realizzare un portagioie per la nostra camera da letto.

In alternativa, possiamo anche creare delle deliziose gabbiette da mettere sul nostro balcone o sui davanzali come decorazione. Dovremo semplicemente procurarci dei cartoncini e pitturarli come meglio crediamo. Realizziamo con essi la forma delle gabbiette tipiche per uccellini e usiamo la nostra scatoletta (precedentemente dipinta) come base. Concludiamo il tutto inserendo dei fiorellini finti all’interno della scatoletta, così da creare una decorazione davvero unica. Saranno una vera e propria delizia per gli occhi. Dunque, ora possiamo dirlo. Che sperpero assurdo buttare le scatolette di tonno ora che sappiamo che sono così vantaggiose per la casa.

