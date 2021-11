Inutile negare come un po’ tutte, noi donne, siamo alla ricerca continua di outfit che ci facciano sentire al top in ogni occasione.

In un precedente articolo abbiamo visto l’accessorio che dobbiamo assolutamente avere e che in molti già hanno nell’armadio.Oggi più che su un capo in particolare, concentreremo l’attenzione su un tipo di tessuto.

Che sia per pantaloni o gonne ma anche giacche e cappelli ritorna questo popolarissimo tessuto per stare caldi

Morbidissimo e davvero molto chic stiamo parlando del velluto a coste, che ritroviamo tra le tendenze dell’inverno 2021-22.

In questo tipo di tessuto, caratterizzato da costolature di rilievo, troviamo un po’ tutto, dai blazer ai pantaloni, dalle gonne sino ad arrivare a borse e scarpe.

Il velluto, se ben abbinato, infatti, può davvero renderci uniche.

Partiamo dai capispalla.

Ebbene, il blazer in velluto a coste è perfetto da abbinare ad un paio di pantaloni modello skinny e a degli stivali alti fino al ginocchio.

Quanto ai colori il più classico è sicuramente quello color cammello. Ma sono tante le tonalità da poter scegliere, dal marrone al ruggine, fino alle tonalità più scure.

Quanto ai modelli poi, questo inverno ormai alle porte, vede grandi protagonisti quelli dal taglio più maschile.

Ma vediamo anche gli altri capi in tessuto a coste

Ovviamente anche i pantaloni e le gonne in velluto a coste la faranno da padrone nel prossimo inverno.

Quanto ai pantaloni, saranno super alla moda quelli a gamba larga.

Gonne mini o midi

Per quanto concerne invece le gonne in velluto a coste, quelle mini sono super trendy se abbinate a stivali al ginocchio.

Anche in questo caso, per quel che concerne i colori si potrà davvero spaziare.

Quelli più gettonati sono i colori pastello da abbinare ad un top color panna, per un look bon ton.

Ma chi non ama le gonne corte può comunque optare per quelle midi, anche esse molto chic. Perfette da abbinare ad un maglione a collo alto, magari da infilare dentro la gonna.

Per un outfit davvero completo non possono mancare gli accessori

Quando si parla di accessori, il primo pensiero va ovviamente alle borse.

Quelle capienti, modelli shopper in velluto a coste, sono perfette per un look casual adatto per il giorno.

Molto particolari poi sono le scarpe in velluto a coste, dalle sneakers sportive ai più eleganti mocassini, fino ad arrivare a quelle con il tacco.

Anche per quanto riguarda le calzature, quindi, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Quindi che siano pantaloni o gonne ma anche giacche e cappelli ritorna questo popolarissimo tessuto per stare caldi questo inverno.

