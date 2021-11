La moda quest’anno sta lasciando libero sfogo alla creatività e al gusto personale. Abbinamenti di colore insoliti per il periodo autunnale e invernale che sono un’esplosione di colore. Più stili diversi mescolati nello stesso outfit per dare personalità senza rinunciare ai gusti personali. Questo è uno dei momenti più divertenti e liberi in fatto di moda e di tendenza.

Abbiamo già visto come modelli ormai un po’ dimenticati sono ritornati prepotentemente di moda. Basti pensare ai cappelli in stile basco francese o quelli con la falda larga e rigida. Ma anche come i vari capi usati nel modo giusto possano farci sembrare più magre e regalarci qualche centimetro. Per esempio, slanciare la figura è semplicissimo con questi formidabili pantaloni eleganti e di tendenza.

Che sia giacca o gonna, è proprio questa l’imperdibile fantasia di tendenza che sta spopolando

Oggi non ci concentreremo su un modello in particolare o un capo di abbigliamento, ma sulla fantasia. Non solo colori freddi o caldi la stanno facendo da padrone in questo periodo. Anche una fantasia è diventata un “must have” da riproporre per essere sempre alla moda.

Stiamo parlando del famoso tartan, o nella versione più semplice con dei quadrati grandi. Il tartan è una trama dei tessuti in lana delle Highland scozzesi. Impossibile non pensare subito ai kilt sfoggiati nei vari colori dai clan scozzesi.

Questa fantasia oggi viene riprodotta in diversi materiali, non solo lana. Adattabile a giacche, cappotti, cappelli o anche gonne. Non importa quale capo scegliamo, l’importante è avere un dettaglio tartan per essere alla moda.

Il classico colore della stampa è base rossa con quadrati blu e neri, ma possiamo scegliere le varianti sul marrone o il verde. Nella fantasia più classica con incroci di quadrati più piccoli o i quadrati grandi che sfoggiano le donne più alla moda. Una bellissima giacca in tartan bianca, nera e grigia è la soluzione per chi vuole stare al caldo ma con stile.

Look ineguagliabile

Le gonne di questa fantasia sono sicuramente le più gettonate perché elevano il look senza esagerare. Abbinate ad un dolcevita nero crop, delle calze nere e gli anfibi sono davvero stupende. Completa il tutto un bel cappotto oversize beige o anche un teddy. Se ce la sentiamo di osare perché non scegliere un cappotto in tartan? Sarà il tocco di colore e originalità che può far risaltare anche un look più basico.

Insomma che sia giacca o gonna, è proprio questa l’imperdibile fantasia di tendenza che sta spopolando. Approfittiamo del Black Friday e delle tante offerte per acquistare il modello che preferiamo con questa incredibile fantasia. Ricordiamoci anche di non lasciarci sfuggire i 5 capi di tendenza che stanno bene proprio a tutte per completare il look.

