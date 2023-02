Che pacchia la settimana prossima per questi segni zodiacali travolti da fortuna sfacciata a gogò

Il mese di febbraio ha portato alti e bassi a diversi segni zodiacali, ma come finirà? Beh, per alcuni l’ultima settimana sarà davvero un periodo nero, ma per qualcun altro sarà davvero epica secondo l’oroscopo. Scopriamo cosa c’è in serbo per il nostro segno zodiacale e incrociamo le dita.

Terminare un mese col botto dà sicuramente nuovo slancio per cominciare quello successivo con una maggiore positività. Per qualcuno in effetti la situazione generale migliora, seppure la fortuna non raggiungerà l’apice. Si placano gli affanni per il Capricorno, infatti vivrà un San Valentino da sogno che gli darà una bella carica anche per le giornate successive.

Dopo tante sofferenze ritrova una certa serenità anche il Cancro, che sarà più lucido nel mettere a fuoco i propri obiettivi. Il cielo sulla Vergine comincerà a rischiararsi, dopo giorni bui ritrova la voglia di mettersi in gioco e di superare i limiti autoimposti. Stabili i Gemelli che potranno conservare il ricordo di alcune giornate vissute da indiscussi protagonisti. Da parte sua invece il Toro si decide a lasciare maggiore spazio al relax e alle persone che contano davvero. Nuove abitudini e frequentazioni danno una scossa alla vita sottotono della Bilancia, che dovrà approfittarne.

Nubi scure all’orizzonte, attenzione

Passiamo a vedere come se la caveranno Scorpione, Leone e Sagittario. Che pacchia la settimana prossima per questi segni zodiacali o che profonda delusione? Purtroppo la seconda opzione. Una prolifica Luna piena ha ispirato il Leone il 5 febbraio, ma ora le cose si fanno più complicate. Lo stress accumulato porterà malumore e lo investirà. Deve stringere i denti e cercare di non perdere le staffe, potrebbe essere ancor più improduttivo.

La costante voglia di cambiamento attanaglia lo Scorpione che vivrà i prossimi giorni oscillando tra apprensione e senso di impotenza. La volontà non basta, per uscire dalla frustrazione serve un vero e proprio piano B stilato con piena razionalità e tralasciando le insoddisfazioni.

Col fiato sul collo il Sagittario, troppe responsabilità e decisioni importanti da prendere. Per un tipo come lui che odia la monotonia e cerca sempre nuovi stimoli, significa tarparsi le ali. Conviene fare un respiro profondo per affrontare il presente e proiettare mosse avventate e avventurose nel futuro. Non rimane che augurarsi di rifarsi il mese successivo.

Che pacchia la settimana prossima per questi segni zodiacali baciati dalla dea bendata

Continua l’ascesa dell’Acquario, che vede ancora al suo fianco Mercurio. Questo pianeta amico infonde sicurezza, sagacia e acume, doti da giocarsi nelle relazioni ma anche sul lavoro: meglio prepararsi a brillare e a grandi rivincite.

I Pesci saranno davvero al top, inarrestabili. Cominciano l’ascesa già dal 15 febbraio nel magico abbraccio di Venere e Nettuno. Pianeta dell’amore il primo, della fantasia il secondo, porteranno l’amore a livelli cosmici. Se ciò non bastasse, il 18 febbraio a illuminare ancor più il cielo dei Pesci giunge il Sole e il 20 febbraio la Luna Nuova. Saranno dunque giorni bilanciati da una forte presa di coscienza ma anche da intensa sensitività: strumenti da sfruttare per realizzare i propri sogni.

Passione alle stelle per l’Ariete che vede il favore di Venere il 20 febbraio. Il bilancio del mese già positivo si arricchisce dunque nell’ultima settimana di una forte intraprendenza sentimentale che lo porta verso vette di piacere inesplorate.