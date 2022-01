Che meraviglia risparmiare sugli acquisti con le grucce grazie a queste ingegnose idee di riciclo creativo

Se è vero che andiamo alla ricerca del rapporto qualità prezzo praticamente su tutto, è altrettanto vero che la parola più usata specialmente in questo periodo è risparmio. Cerchiamo di risparmiare dalla spesa all’abbigliamento, dalle tariffe luce e gas agli elettrodomestici.

A tal proposito, con l’entrata dell’anno nuovo risulterà difficile risparmiare poiché ci sono stati degli aumenti sul prezzo di Borsa della luce. Per cui stiamo attenti a quegli elettrodomestici che senza rendercene conto potrebbero far aumentare la bolletta a prezzi esorbitanti.

Per quanto riguarda gli acquisti, che siano la spesa o lo shopping, risparmiare a volte potrebbe essere controproducente, nel senso che magari acquistiamo alimenti o capi di scarsa qualità. Infatti, tanto i prezzi sono elevati tanto è maggiore la qualità. O almeno così dovrebbe essere.

Se stiamo arredando casa, in questo caso sorgerebbe un altro problema. Certo, ha un suo costo arredare casa da cima a fondo e ricorrere ad arredamenti tanto scontati, come prezzi che fanno girare la testa per la loro convenienza, magari farebbe capire che a lungo andare potremmo incorrere in spiacevoli sorprese. Eppure c’è un altro modo per poter risparmiare.

Certo non stiamo parlando di pezzi di arredamento importanti, come una cucina o un salotto intero, ma almeno si tratta di cose utili che prima o poi dovremmo comprare poiché funzionali. E che meraviglia risparmiare sugli acquisti con le grucce, le quali non sono utili solamente come appendiabiti ma anche per tante altre cose che servono in casa.

Una scarpiera originale

A tutti serve una scarpiera, a meno che non abbiamo una cabina armadio dove posizionare anche le scarpe. Possiamo utilizzare le grucce di ferro come una sorta di porta scarpe o comunque un ulteriore modo per liberare spazio ed essere più ordinati.

Prendiamo la tronchesina per tagliare la parte in cui appoggiamo solitamente il pantalone. Le due estremità andranno girate e rivolte verso l’alto. In questo modo andremo ad appendere le scarpe per salvare spazio nella scarpiera, qualora non avessimo idea di dove posizionarle tutte.

Le scarpe possono essere appese da qualsiasi parte, basta avere una sbarra. Chiaramente andranno agganciate scarpe resistenti e poco delicate, anche i tacchi ma escludiamo gli stivali. Dipende da come le posizioniamo.

Ma le idee di riciclo creativo non sono ancora finite. Possiamo riutilizzare le grucce di ferro per dare ulteriore ordine alla casa attraverso la creazione di portarotoli. Non solo carta assorbente, ma anche rotoli come la carta alluminio, la pellicola trasparente, quella per il forno oppure un originalissimo porta carta igienica.

Con la tronchesina tagliamo solo un’estremità di un lato a piacere che tiene la parte orizzontale e inseriamo il rotolo. Arrotoliamo anche con le mani, essendo facilmente modellabile, e appendiamo la gruccia dove ci viene più comodo. Comunque, potremmo risparmiare anche con le scatole di pasta con le quali possiamo creare tanti oggetti.

