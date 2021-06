Prendiamo un lago minuscolo e fuori dalle solite rotte turistiche. Il classico posto dove non troveremo bottiglie di plastica e lattine a terra o avanzi di picnic e sacchetti abbandonati. Uniamoci una bellezza selvaggia tutta attorno che fanno di questo lago quasi sconosciuto una meta più volte premiata dai vari siti specializzati. Che meraviglia questo minuscolo e sconosciuto specchio d’acqua più volte meritatamente premiato. Non siamo nell’arco alpino come potremmo magari pensare per l’alta concentrazione presente ma ci troviamo addirittura in Toscana. Vediamo di cosa si tratta in questo articolo della nostra Redazione.

Si chiama Lago dell’Accesa e si nasconde in piena Maremma grossetana e nella splendida zona di Massa Marittima. Piccolo e poco profondo questo lago nasconde anche dei risvolti misteriosi e curiosi che ne fanno un piccolo mito nella raccolta dei laghi italiani. Le acque sono azzurre e limpide e tutto attorno si staglia un bellissimo bosco di querce e lecci. C’è anche una minuscola spiaggia di sabbia sottile che ne fa una vera e propria chicca per gli amanti dell’escursione solitaria. Lontano da qualsiasi forma di inquinamento fare un tuffo in questo meraviglioso e limpido specchio d’acqua sarà veramente bellissimo.

Area a parco tematico

Ma la bellezza di questo lago non finisce qui dato che dal 2001 tutta l’area circostante è un importante parco tematico della civiltà etrusca. D’altronde quando ci muoviamo in Toscana è praticamente impossibile non imbatterci in qualche testimonianza di questa fantastica e misteriosa civiltà. Tutto attorno al lago c’è un affascinante percorso illustrativo che illustra e testimonia la necropoli e l’antico insediamento locale. Tutto il materiale ritrovato in zona è custodito presso il museo archeologico di Massa Marittima. Insomma, un tuffo nel lago e uno nella storia.

