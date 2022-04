Saper curare una piccola pianta può essere un vanto tra i vicini, soprattutto quando si parla di una bellissima orchidea. Ma oltre a questa, di straordinaria bellezza e non sempre facili da coltivare, ci sono milioni di piante molto particolari ed affascinanti.

Che sia un angolo della nostra casa, un balcone o un giardino, tutti dovremmo lasciarci sorprendere da questa pianta carnosa, una meraviglia come poche e molto facile da coltivare. D’altronde chi ha la giornata ricca di impegni non ha minimamente la voglia di dedicarsi con troppa apprensione al giardinaggio. Bensì si pensa ad un meritato relax, senza impegni come quello di innaffiare, tagliare, concimare come per la maggior parte delle piante che non sono particolarmente indipendenti.

Un piccolo paradiso straordinario col minor sforzo possibile

Quella del giardinaggio può essere una vera e propria passione. Sono molte le persone che avrebbero voglia di dedicarsi ad un piccolo giardino ornamentale, non solo per gli esterni, ma anche per gli interni, ma non riesce a conciliare gli innumerevoli impegni con l’indispensabile da farsi.

Ecco perché bisognerebbe prendere familiarità con delle piante che regalano molta soddisfazione senza doversene prendere cura. E se per caso si pensa che in questo modo bisognerebbe rinunciare all’estetica, si commette un grave sbaglio.

In effetti le piante più belle richiedono molta attenzione in quanto estremamente delicate con l’esposizione, il clima, l’irrigazione e così via. Ma non tutte le piante sono così.

Che meraviglia questa pianta carnosa e un po’ pelosa con una straordinaria infiorescenza da coltivare facilmente soprattutto in estate

Si tratta si una pianta originaria del Sudafrica (D. Echinatum), che cresce nel sottobosco ed ogni fogliolina è ricoperta da una bellissima peluria. Apparentemente sembrerebbero dei piccoli aghetti da pianta grassa, ma se sfiorati questi non pungono.

Un’affascinante pianta ornamentale che cresce abbastanza velocemente e per tutto l’anno. Si sviluppa verticalmente fino a circa 40 cm con lunghe radici che le permettono una maggiore stabilità. Le foglie pelose sono di un colore davvero unico, tra il verde e l’azzurro e la loro forma è come quella di un fagiolo.

Coltivare questa pianta è davvero molto semplice. Ha bisogno di un vaso abbastanza alto per poter contenere nella crescita le radici ed essere posizionata in un angolo della casa o agli esterni in un posto molto soleggiato.

Come per tutte le piante carnose, queste non necessitano di molta acqua in quanto con l’umidità della sera riescono ad avere il giusto rapporto idrico. Ma nei periodi di particolare siccità si potrà innaffiare periodicamente ogni qualvolta il terreno risulterà completamente asciutto. Durante la stagione estiva tra tutte le foglioline pelose compaiono delle piccole infiorescenze di colore giallo.

