C’è un famoso detto popolare secondo cui fritto è buono anche un sasso. Questo modo di dire spiega in maniera semplice e diretta quello che un po’ tutti pensiamo. Una bella frittura dà un sapore inconfondibile ad ogni pietanza.

Come non pensare ad una deliziosa frittura di pesce o anche solo alla cotoletta. Certo, esagerare con il fritto non fa bene alla salute e alla nostra linea bisogna sempre ricordarlo. Ma concedersi una volta ogni tanto una porzione di patatine fritte non fa male a nessuno.

Che ghiottoneria questi panzerotti veloci e croccanti pronti in 10 minuti che non si aprono in cottura

Una delle pietanze che più spigionano tutto il loro sapore da fritta è sicuramente il panzerotto. Croccante e dal ripieno filante, fa venire l’acquolina in bocca solo a guardarlo. Oggi vedremo come prepararne una versione super veloce ma altrettanto gustosa.

Ingredienti per 3 panzerotti:

250 gr di farina 00;

120 ml di acqua calda;

1 cucchiaino di sale;

3 cucchiai di olio EVO;

250 gr di carne macinata mista;

1 mozzarella;

1 cipolla;

olio di semi per la frittura;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

In una ciotola molto ampia mettiamo la farina a fontanella. Aggiungiamo al centro 120 ml di acqua calda in cui avremo sciolto 1 cucchiaino di sale. Dopodiché versiamo 3 cucchiai di olio EVO;

Iniziamo ad impastare finché non sarà ben liscio e morbido. Formiamo un panetto e avvolgiamolo nella pellicola alimentare;

Prendiamo la cipolla e tritiamola finemente con un mixer o tritatutto. Dovrà formarsi una purea a cui aggiungeremo un po’ di acqua;

In un’altra ciotola mettiamo la nostra carne macinata mista o di salsiccia sbriciolata. Aggiungiamo la purea di cipolle e aggiustiamo di sale e pepe. Amalgamiamo il tutto aiutandoci con le mani se serve;

Tagliamo la mozzarella a cubetti o a striscioline e strizziamola bene. In questo modo eviteremo che rilasci troppa acqua e faccia aprire il panzerotto;

Prendiamo l’impasto che avrà riposato una decina di minuti e stendiamolo con il mattarello. Formiamo 3 dischi di pasta abbastanza sottili e riempiamo con il composto solo una metà di ognuno. Aggiungiamo qualche cubetto di mozzarella e richiudiamo a mezzaluna. Con la forchetta sigilliamo i bordi creando anche una decorazione;

Friggiamo i panzerotti uno alla volta in una pentola abbastanza ampia usando l’olio di semi. Tuffiamoli solo quando l’olio sarà arrivato a temperatura. Serviamo ancora caldi per il massimo della croccantezza.

Facile e veloce

Insomma, che ghiottoneria questi panzerotti veloci e croccanti pronti in 10 minuti che non si aprono in cottura. Una ricetta che possono preparare praticamente tutti per quanto è facile da realizzare. Se vogliamo una versione più leggera cuociamoli in forno a 180° gradi per 15 minuti circa. Se invece ci spaventa la puzza di fritto persistente, niente paura. Diciamo addio alla puzza di fritto in casa che impregna capelli e vestiti con questa spezia.

