È sempre piuttosto spiacevole dover assolvere nei momenti di lutto a necessari adempimenti fiscali e burocratici. Tuttavia, la Legge non aspetta i tempi dell’emotività e dei sentimenti, ecco perché molte pratiche si devono svolgere con una certa solerzia. Alcune di queste riguardano proprio la gestione dei depositi in banca della persona cara ormai defunta. Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano che fine fanno i soldi sul conto corrente del defunto dopo la sua morte.

Che fare con i soldi sul conto del defunto?

Al momento della morte del familiare o della persona cara, solitamente si procede con la distribuzione delle quote di eredità. Tale spartizione può avvenire sulla scorta delle quote legittime oppure in base a quanto il defunto ha disposto in vita nel proprio testamento. Ebbene, in questi casi, cosa succede ai soldi del conto corrente del defunto? Come si dividono? In un recente articolo abbiamo trattato l’annosa questione che riguarda la morte del cointestatario del conto corrente. Chiunque volesse sapere se i depositi del conto cointestato vedano tutti all’altro titolare in vita, può leggere l’approfondimento qui.

Quali passaggi si seguono in base a quanto prevede la normativa

Che fine fanno i soldi sul conto corrente del defunto dopo la sua morte? Una spetto importante da sottolineare è che il contratto del titolare con la banca non si scioglie immediatamente al momento del decesso. Questo è quanto sottolinea la decisione dell’ABF n. 24360 del 6 novembre 2019. al momento della morte del titolare del conto corrente, gli eredi comunicano alla banca il decesso a mezzo raccomandata o di persona. Un primo aspetto da considerare è che i depositi presenti sul conto si congelano fino all’atto di successione. Questo significa che nessuno dei familiari potrà prelevare dei soldi pur conoscendo il PIN segreto o altri dati di accesso al conto.

Anche verso coloro che avevano potere di firma si estingue ogni tipo di vincolo. L’unico prelievo di denaro che autorizza la banca riguarda quello relativo al pagamento delle spese funebri dell’ex titolare del conto corrente. Il congelamento dei depositi resta tale fino a quando non si stabiliscono con certezza gli eredi. Inoltre, resta tutto fermo fino a quando la banca non riceve la documentazione di successione. Soltanto a questo punto, potrà avvenire la distribuzione delle quote in base a quanto si evince dall’atto di successione. Ecco dunque, che fine fanno i soldi sul conto corrente del defunto.