Esistono di vari modelli di rossetto. Alcuni rossi fuoco, altri di altre tonalità. Ma il rossetto che si mette sulle labbra spesso non resta lì. Al rossetto piace viaggiare. La meta preferita? Ora la scopriamo.

Truccare è come dipingere, e si utilizza il volto come un tela. I grandi make-up artist della storia e contemporanei lo sanno bene. Grazie al trucco è possibile creare delle cose straordinarie. Basti pensare ai film di fantascienza oppure ai fantasy. Senza il giusto make-up questi perderebbero l’80% della loro credibilità cinematografica. Certo è che quando ci si trucca per la vita di tutti i giorni non si usano trucchi troppo invasivi. Solitamente si usa un po’ di rossetto, del mascara, e del fondotinta.

Ma che fine fa il rossetto in eccesso sulle labbra?

Il rossetto è da sempre simbolo di grande forza. Le suffragette lo indossarono per la loro lotta per il diritto al voto delle donne. Ma anche la Regina Elisabetta apprezza dipingere le proprie labbra di rosso.

Molte donne sono pazze per il rossetto e questo è un dato di fatto, ma che fine fa il rossetto in eccesso sulle labbra durante l’arco delle giornata? Con la bocca si beve e si mangia. Spesso si inumidiscono le labbra con lingua, oppure con le labbra si toccano ad esempio forchette o cucchiai. Infatti circa il 15% del rossetto presente sulle labbra va a finire sugli utensili da cucina, mentre il 30% va a finire nello stomaco. Va a finire nello stomaco soprattutto quando si beve e quando si mangia, ma anche quando si passa la lingua sulle labbra.

Per questo motivo è importante controllare sempre la qualità di rossetto che si ha intenzione di acquistare, perché una parte di questo va a finire nello stomaco. E se si tratta di rossetti contententi agenti chimici tossici, non sono esattamente il massimo per la salute.

