A tutti è capitato di arrivare a fine giornata e non sapere cosa fare. Stasera non c’è nessun impegno in programma, nessuno con cui spendere il tempo. Abbiamo proprio bisogno di coccolarci un po’ con del buon cibo e un bel film. In questi momenti la scelta è però critica, vediamo quindi che film guardare quando si è tristi.

Yes man

Yes man è uno degli ultimi film di Jim Carrey e nel corso della sua carriera è cresciuto anche come attore. Qui interpreta un personaggio meno sciocco di Ace Ventura o di Lloyd Christmas di, per l’appunto, Scemo e più scemo. Questo personaggio è Carl Allen, agente di prestito bancario scontento della sua vita e cieco alle possibilità che gli vengono offerte. Tutto cambia dopo aver partecipato a un seminario sull’autostima. Da quel momento Carl pensa di essere costretto a dire di “sì” a qualunque offerta gli facciano. Si ritroverà quindi a studiare coreano, prendere una moglie per corrispondenza e a incontrare una ragazza speciale, Allison.

I Goonies

Una tecnica sicura per sentirsi meglio è sfruttare l’effetto nostalgico di un film che abbiamo adorato da bambini. Uno di questi può essere i Goonies. Film fantasy e avventuroso del 1985, ritrae le vicende di un gruppo di ragazzini che si fanno chiamare “i Goonies”. Quando vengono minacciati di essere sfrattati dalle proprie case da un gruppo di speculatori edili, i ragazzi non rimangono con le mani in mano. Trovano una mappa che conduce al tesoro del vecchio Willy l’Orbo, proprio nella loro città. Si imbarcano quindi in un’avventura straordinaria che li porterà ad affrontare una banda criminale.

Zohan

Concludiamo con un film davvero divertente e leggero. Zohan, interpretato da Adam Sandler, è un agente dell’esercito israeliano che non è mai stato sconfitto. Le donne vanno pazze per lui, nonostante l’aspetto non proprio attraente. La mancanza di difficoltà lo deprime e decide di inseguire il suo sogno da bambino, diventare un parrucchiere a New York. Quindi, Zohan finge la sua morte e parte. Nella grande mela troverà tante difficoltà, alcune se le porterà anche da casa. Ma niente può distrarlo dal suo sogno.

Ecco risolto il dilemma su che film guardare quando si è tristi.