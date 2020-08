Tra problemi di tempo, di spazio e magari di famiglia numerosa, stendere il bucato ad asciugare e stirarlo diventano due delle operazioni domestiche più odiose. Ecco qualche accorgimento per stendere e stirare meglio, proteggere i capi e velocizzare la rotazione dell’armadio.

Stendere meglio, per stirare meno

Scuotere i capi bagnati, tendere bene le cuciture per ridurre le grinze e controllarli, permette di riporli nell’armadio con una stiratura velocissima o anche niente. Attenzione a non posizionare vicini capi bianchi e colorati, perché il vento potrebbe farli oscillare creando delle macchie difficili da togliere. Alternando file di capi lunghi e corti, si potrà sviluppare una migliore circolazione dell’aria, facendo asciugare tutto più in fretta.

Come evitare le antiestetiche grinze

Attenzione al posizionamento delle mollette, che possono causare pieghe antiestetiche ma anche buchi o strappi. Appendere giacche, camicie e abiti su grucce. Le gonne e i pantaloni vanno sempre stesi sul filo dalla vita e le magliette dai bordi inferiori. Le lenzuola andrebbero stese su due fili per evitare le grinze. Ogni cosa decorata da frange bisogna scuoterla bene quando è bagnata, per farle aprire e distendere. I capi più delicati vanno stesi a rovescio e i capi colorati in lana e seta non devono essere esposti alla luce diretta del sole. Meglio ritirare il bucato non appena asciutto, per non farlo seccare troppo.

Che fatica stendere e stirare, le regole per rendere tutto più agevole

Se per forza di cose siamo costretti a stirare in piedi per lungo, meglio partire con la biancheria, quando non è ancora completamente asciutta. Se si aggiunge un po’ di sale nell’acqua dell’ultimo risciacquo a mano o in lavatrice, il ferro scorrerà più agevolmente.

Per stirare il velluto, non bisogna piegare ulteriormente il pelo. Dopo averlo rivoltato lo si inumidisce un po’ e poi si passa il getto di vapore bollente, senza appoggiarlo al tessuto.

Stiratura e ginnastica

Che fatica stendere e stirare, le regole per rendere tutto più agevole. Quando però ci si sente proprio stanchi, si può fare la apposita ginnastica. Ci si solleva sulla punta dei piedi ritmicamente una decina di volte. Questo semplice movimento ha la capacità di riattivare subito la circolazione degli arti inferiori.