Arriva anche in Italia il servizio Amazon Fresh, con il quale il tycoon del colosso, Jeff Bezos, intende dichiarare guerra totale al piccolo commercio e ai supermercati. Che hanno dovuto attrezzarsi per la spesa e la home delivery, ma di malavoglia.

Perché centrano ancora la maggior parte del loro business sulle visite da parte dei clienti. E sull’acquisto di impulso, che conosciamo bene perché è il responsabile del nostro carrello pieno di stranezze, se ci facciamo prendere la mano dalle specialità gourmet di tutto il mondo. O affollato di doppioni delle offerte speciali.

Ecco dove stanno impazzando i primi esperimenti italiani di Amazon Fresh e quanto tempo occorrerà per coprire tutto il territorio nazionale. Con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Che cos’è Amazon Fresh e come funziona

L’area pilota prescelta da Amazon Fresh per i primi esperimenti è quella che comprende Milano, Cologno Monzese, Rho e Opera. Si possono ordinare, attraverso le pagine Fresh del sito Amazon, oppure con la app per mobile, qualcosa come 10mila prodotti di marca.

E tra questi sono inclusi anche i vegetali freschi, i latticini e la frutta. Ci sono poi le vetrine delle start up italiane più curiose. Qualcuna propone il cioccolato, qualcuna i biscotti o delle box misteriose per preparare piatti esotici e cene gourmet con risotti particolari.

La consegna è gratis

Che cos’è Amazon Fresh e come funziona in Italia. Per ora l’azienda ha scelto come partner U2 Supermercato. Bisognerà testare se la qualità sarà veramente accettabile oppure no. Specialmente per le massaie che esaminano ogni singola albicocca, quando ne comprano un chilo nel bancone dello sfuso.

Amazon Fresh, che dovrebbe toccare tutta la Penisola entro l’anno, ora vuole garantirsi un campione adeguato al test. Ha fatto sapere che la consegna sarà gratis per importi superiori a 50 euro.

E che si può scegliere una fascia oraria dalle 8 alle 24. Se si vuol prenotare la consegna a un certo orario, che è a pagamento, si può richiedere anche la finestra programmata.