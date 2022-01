Ogni occasione è buona per gustare una fetta di dolce e coccolarsi un po’. Forse durante le vacanze natalizie ci siamo tutti tuffati a capofitto nel cibo. Ma è davvero impossibile dire di no alle golosità che ci offre la cucina nostrana.

Anche per il giorno dell’Epifania esistono dei dolci tipici, non solo italiani. Il più conosciuto di tutti è sicuramente la Galette des Rois, il dolce dei Re Magi. Una torta di pasta sfoglia farcita di crema frangipane tipica del Nord Della Francia. Ma in tante altre nazioni europee il giorno dell’Epifania si festeggia con un dolce dal sapore unico.

Che delizia la torta dell’Epifania alta e soffice come una nuvola che nasconde una piccola sorpresa misteriosa

Quello che accomuna tutte queste preparazioni è sicuramente la sorpresa nascosta all’interno. In alcune zone si nasconde una figurina di un re, in altre una fava o qualcosa di prezioso. Uno solo dei commensali troverà l’oggetto misterioso e vincerà il gioco. Il premio è una corona che ci dichiarerà re per un giorno intero.

Oggi vedremo come preparare questa ciambella gustosa tipica del Ponente Ligure.

Ingredienti per il lievitino:

100 gr di farina tipo 1;

100 ml di latte;

3 gr di lievito secco;

Ingredienti per la ciambella:

400 gr di farina Tipo 1;

130 gr di zucchero semolato;

100 ml di latte;

100 gr di burro;

4 gr di lievito disidratato;

100 gr di uvetta;

2 uova;

buccia di 1 limone;

1 uovo per spennellare;

zucchero per decorare;

canditi q.b.

sale q.b.

Procedimento:

Mescoliamo in una ciotola gli ingredienti per il lievitino. Amalgamiamo bene, copriamo e lasciamo lievitare per almeno 40 minuti;

Per l’impasto del dolce possiamo procedere a mano su una spianatoia o usare un’impastatrice. Uniamo la farina, lo zucchero, le uova e la buccia del limone grattugiata. Iniziamo a mescolare e poi aggiungiamo il lievitino e il lievito, continuando ad amalgamare;

Versiamo il latte a filo finché non si formerà un composto malleabile e compatto. Aggiungiamo il burro a pezzetti a temperatura ambiente, un pizzico di sale e l’uvetta. Continuiamo ad impastare finché il composto non sarà morbido e liscio. Poi facciamolo riposare 40 minuti coperto da un canovaccio;

Traferiamolo poi su una spianatoia dandogli la forma di una ciambella. O utilizziamo una teglia apposita di circa 28 cm di diametro. Se usiamo una teglia normale inseriamo un pirottino di alluminio al centro per far sì che venga con il buco;

Spennelliamo la superficie con l’uovo sbattuto e decoriamo con i canditi e lo zucchero semolato;

Inforniamo a 180° per 40 minuti e lasciamo raffreddare prima di tagliarla. Inseriamo il nostro oggetto misterioso in una delle fette e scopriamo chi sarà il re per un giorno.

Quindi, che delizia la torta dell’Epifania alta e soffice come una nuvola che nasconde una piccola sorpresa misteriosa. Un modo divertente e goloso di passare il giorno della Befana in compagnia per grandi e piccini.

Approfondimento

Non più panna cotta o tiramisù ma è questo il dolce che in tanti ameranno nel 2022