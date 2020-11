Quando si parla di invalidità e di ridotta capacità lavorativa, esistono diverse forme di trattamenti di tipo previdenziale e assistenziale ai quali è possibile accedere. Nella presente guida dei Tecnici di ProiezionidiBorsa vedremo che cos’è la pensione di inabilità civile INPS e come funziona. Oltre alle caratteristiche del trattamento, vedremo quali sono i possibili beneficiari e in quali casi l’interessato può richiederla.

Quale percentuale di invalidità si considera?

Che cos’è la pensione di inabilità civile INPS e come funziona? Esistono diverse forme di tipo assistenziale e previdenziale per la persona che presenta un certo grado di invalidità. Come molti sapranno, la pensione di invalidità civile, ad esempio, spetta a coloro che hanno una percentuale di invalidità superiore al 74%. Nel caso specifico della pensione di inabilità, il beneficiario deve certificare una percentuale di invalidità pari al 100%. Questo significa che egli deve configurarsi come invalido civile totale. Tale tipo di trattamento di sussidio economico si basa su un presupposto assistenziale e non previdenziale. Ciò significa che, a differenza di altri trattamenti che prevedono un minimo di contribuzione, in questo caso non si considera ai fini dell’assegnazione del diritto. Pertanto, alla totale invalidità non si associa necessariamente una totale impossibilità a svolgere una minima mansione lavorativa.

Quali sono i requisiti per ottenere il riconoscimento da parte dell’INPS

Per ottenere la pensione di inabilità civile, l’invalido totale deve possedere un’età compresa tra i 18 e 67 anni e risiedere stabilmente in Italia. Inoltre, l’aspirante beneficiario, deve anche certificare un reddito non superiore a 16.982,49 euro annui per il 2020. Quest’anno, l’importo mensile della pensione di inabilità corrisponde a 286,81 euro. Una importante novità sul calcolo della quota mensile, lo ha introdotto di recente una sentenza della Corte Costituzionale relativamente all’art. 15 del D.L. 104/2020. Gli invalidi civili totali con reddito pari o inferiore a 8.469,63 euro annui, possono ottenere un assegno mensile di invalidità civile pari a 651,51 euro. Nel caso in cui l’inabile risulti coniugato, si considerano altri limiti reddituali.

Come per la più parte dei trattamenti che l’INPS eroga, anche quello della pensione di inabilità civile richiede una specifica richiesta da parte dell’interessato. Ecco, dunque, che cos’è la pensione di inabilità civile INPS e quando è possibile richiederla.