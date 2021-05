La cronodieta è fondata su un principio cardine molto semplice: per perdere peso non conta solo cosa si mangia ma anche quando. Non è fondamentale solo quante calorie si assumono, ma anche l’arco temporale nelle quali si consumano durante la giornata.

A seconda dell’orario, infatti, l’assimilazione del cibo avviene in maniera diversa.

Il motivo risiede nelle variazioni del metabolismo e degli ormoni. Queste variazioni sono regolate da un orologio biologico che influisce sull’assorbimento e sullo smaltimento di grassi, carboidrati e zuccheri.

Quindi per perdere peso è necessario mangiare rispettando i ritmi di questo orologio biologico, assimilando in fasce orarie nelle quali il metabolismo è più attivo.

Che cos’è la cronodieta e gli orari ai quali mangiare se si vuole dimagrire senza troppo sforzo

Quando fare colazione? La colazione dovrebbe essere consumata dalle 7.00 alle 9.00 del mattino. Questo perché l’insulina e l’attività metabolica sono al massimo del funzionamento.

Gli alimenti quindi, se assunti in questa fascia oraria, vengono digeriti e smaltiti più velocemente rispetto alle altre fasce orarie. Saltare quindi la colazione è inutile e controproducente.

In questo lasso di tempo si può quindi fare il pieno a cuor leggero, senza sentirsi troppo in colpa.

Quando pranzare? La fascia oraria indicata per il pranzo è quella che va dalle 12.00 alle 14.00.

Questa fascia oraria è la migliore perché gli ormoni tiroidei sono massimamente attivi. Il metabolismo, in questo lasso di tempo, è particolarmente efficiente e non favorisce l’accumulo di grassi. In quest’orario è quindi consigliabile assumere carboidrati, abbinandoli a un piatto di verdure o di legumi.

Quando cenare

La cena andrebbe consumata tra le 19.00 e le 21.00. In questa fascia temporale, l’ormone della crescita favorisce lo smaltimento proteico. Inoltre in quest’arco temporale, la massa magra raggiunge il suo massimo picco. Per questo motivo, a cena è consigliabile consumare cibi ricchi di proteine.

Ecco che cos’è la cronodieta e gli orari ai quali mangiare se si vuole dimagrire senza troppo sforzo.