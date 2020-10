Oggi si fa un gran parlare di passive income. Questa espressione può essere tradotta in Italiano con ‘reddito passivo’. Ma il concetto di reddito passivo può causare un po’ di confusione. Vediamo quindi che cos’è il passive income e tre modi per ottenerlo.

Il passive income è un ritorno economico regolare e costante che non richiede uno sforzo attivo da parte nostra.

È proprio in questo che si differenzia dal reddito tradizionale che la maggior parte di noi percepisce. Se ad esempio riceviamo un salario, o siamo degli imprenditori, dovremo lavorare ogni giorno e ogni mese per portarci a casa i nostri soldi. Non è così per il passive income. Se possediamo una fonte di reddito passivo, i soldi arriveranno ogni mese sul nostro conto senza uno sforzo attivo da parte nostra.

Ma passive income non significa reddito senza sforzo

Ovviamente non si tratta di una magia o di un miracolo. Per guadagnarci un reddito passivo dovremo fare un significativo investimento iniziale. Ma una volta completato questo investimento, potremo rilassarci e cominciare a guadagnare grazie al passive income.

Investimenti immobiliari

Questo è il metodo più tradizionale e consolidato per ottenere un reddito passivo.

Certo, dobbiamo avere abbastanza disponibilità economica per fare investimenti immobiliari (scopri la muova capitale europea in cui conviene investire sull’immobile). Ma una volta che avremo acquistato il nostro immobile, non ci resta che affittarlo a lungo termine per godere di un’ottima fonte di reddito passivo.

Diritti d’autore

Ma niente paura, non è necessario possedere un enorme capitale per iniziare a guadagnare con il reddito passivo. Se non abbiamo soldi da investire nell’immobile, possiamo usare le ricchezze della nostra mente. Qui le infinite potenzialità del web accorrono in nostro aiuto. Oggi chiunque può pubblicare un e-book online. Se sapremo pubblicizzare bene la nostra opera, potremo guadagnare per decenni grazie ai diritti d’autore.

Microprestiti

Se non avete capitali da investire nell’immobile, né il tempo per scrivere un libro, non tutto è perduto.

Oggi possiamo fare investimenti di denaro anche su piccolissima scala, e con margini di guadagno molto alti. In Europa esistono molte piattaforme di micro-prestito tra privati che offrono un ritorno sicuro e flessibile.