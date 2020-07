Il Déjà-vu è un termine francese la cui traduzione significa “già vissuto”. La ricorrenza di questo fenomeno si verifica nel 60% – 70% delle persone, tendenzialmente intorno ai 15-25 anni.

Anche il più razionale di noi ha provato un Déjà-vu almeno una volta nella vita. Questo fenomeno ci succede molto spesso quando siamo con gli amici. Parliamo e improvvisamente abbiamo la sensazione di aver già vissuto quel momento. La familiarità di quel momento è schiacciante, anche se non dovrebbe essere affatto familiare. La sensazione che proviamo diventa forte appena prima che ciò accada e poi scompare all’improvviso proprio cosi come è apparso.

Che cos’è il Déjà-vu? Le teorie

Penso che tutti ci siamo chiesti se potessimo vedere il futuro o se in qualche modo potessimo avere delle premonizioni. Il fenomeno è piuttosto complesso e ci sono abbastanza teorie che cercano di spiegarlo. Alcuni suggeriscono che esistono le ‘già esperienze’ ma per capire meglio il fenomeno dobbiamo fare delle differenze tra le esperienze già osservate.

Altri suggeriscono come teoria l’epilessia del lobo temporale. Questo fenomeno si verifica prima della crisi del lobo temporale. Quindi le persone che soffrono di queste convulsioni sperimentano il déjà-vu durante le convulsioni reali.

Molti scienziati ipotizzano che il déjà-vu si verifica a causa di cortocircuiti nel cervello. Il nostro cervello tenta di creare percezioni sul mondo in cui viviamo ma con piccoli input. In questo modo anche l’odore di un profumo può risvegliare improvvisamente un ricordo.

L’ultima spiegazione che viene data è che le informazioni ricevute dall’esterno vengono elaborate in modo errato dal cervello. Il che significa che quando sperimentiamo qualcosa di nuovo, naturalmente situato nella memoria a breve termine si ha l’impressione che in realtà sia un ricordo di vecchia data. Mentre percepiamo il momento le informazioni si infiltrano nella memoria a lungo termine provocando cosi la sensazione di aver già vissuto quel momento.

Come reagire quando si prova un déjà-vu

Quindi dopo aver spiegato che cos’è il Déjà-vu, cerchiamo di capire come reagire quando si prova questa sensazione.

In realtà siamo pienamente consapevoli quando si verifica questo fenomeno, quindi non abbiamo la partecipazione di tutto il cervello. Sebbene finora non sia stata trovata alcuna spiegazione esatta, non significa che dobbiamo preoccuparci. L’unica cosa che possiamo dire è godetevi questi momenti di Déjà-vu finché li avete, oppure fingete di poter leggere il futuro.