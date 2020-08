Che cos’è il capitale sociale, e perché è così importante? Iniziamo subito a spron battuto. La mancanza di capitale sociale è una delle cause dell’evasione fiscale. Una delle più importanti, infatti. Ma la mancanza di questa fondamentale caratteristica sociale è anche causa di altri nostri peccati in ambito economico. Come la corruzione, l’eccesso di burocrazia e, in parte, il divario fra Nord e Sud. Con questo termine ci si riferisce alla capacità di incorporare nelle proprie decisioni (internalizzare è il termine tecnico usato dagli economisti) le conseguenze che le proprie azioni hanno sugli altri. Se si internalizza succede una cosa ben precisa. Si nota che quello che ci può sembrare un comportamento per noi vantaggioso, alla fine finirebbe per danneggiare tutti. Quindi, anche noi. Ovviamente se tutti si comportassero nello stesso modo.

Per esempio, se noi evadiamo le tasse ci guadagnamo. Ma se tutti seguono il nostro esempio e tutti evadono, allora stiamo male tutti. Perché? Perché non ci sono più soldi per pagare i servizi pubblici. In altri termini, quando il capitale sociale è basso, prevalgono quei comportamenti che spesso biasimiamo negli altri. Ma che siamo portati a seguire individualmente. Il rispetto delle regole (quelle formali e, diremmo anche, quelle del vivere civile) è, in generale, più basso quando questa caratteristica sociale è scarsa.

Che cos’è il capitale sociale, e perché è così importante?

Ora, diversi studi indicano che in Italia il capitale sociale è relativamente scarso. Per misurarlo, ci si basa spesso sui risultati di sondaggi d’opinione riguardo a certi valori. Per esempio, la fiducia negli altri, il rispetto degli altri e così via. Risultati poi riassunti in certi indici di capitale sociale e culturale. In questi indici, l’Italia non figura molto bene. Tanto per cambiare, rispetto agli altri paesi avanzati. Solitamente si colloca al di sotto della media.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Personalmente crediamo che in Italia ci sia davvero uno scarso capitale sociale. E che la sua mancanza sia una delle principali cause della nostra propensione a evadere le tasse.