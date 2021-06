Quando ci si approccia al mondo del fitness per la prima volta, o si decide di provare un nuovo allenamento, le scelte sono innumerevoli. Esistono moltissime discipline diverse, e diversi allenamenti ed approcci per tenersi in forma tra cui scegliere.

Per questo, non sempre è facile capire qual è l’allenamento ideale per noi. Negli ultimi tempi, sempre più persone si stanno dedicando ad un allenamento originale e di tendenza detto cross training.

Che cos’è e a cosa serve la particolare tecnica di allenamento di tendenza quest’estate

Si ispira al triathlon la nuova tecnica di allenamento detta cross training, o allenamento incrociato. Infatti, il cross training coinvolge discipline anche molto diverse per migliorare la forma fisica e il livello individuale di performance.

L’idea di base è semplice: accoppiando un allenamento ad esempio la corsa, si può migliorare nella pratica un’altra disciplina, come ad esempio il tennis. Da quest’idea, nacque il programma di allenamento detto cross training, che oggigiorno è presente, anche se in misura differente, in ogni disciplina sportiva.

Infatti, chiunque si alleni in uno sport esplosivo e di forza integrerà la resistenza con la corsa, bici o il nuoto, e viceversa. Il vantaggio del cross training è di allenare in modo diverso il corpo, per non stressare sempre lo stesso muscolo con lo stesso movimento. Diversificare è quindi la chiave dell’efficacia del cross training, e permette di lavorare sui propri punti deboli. In più, fornisce una sorta di pausa mentale, una varietà negli allenamenti che non può che far bene.

In questo modo, poi, allenando i muscoli con movimenti ad intensità diversi, si prevengono infortuni ed infiammazioni dovuti ai movimenti ripetuti.

Come scegliere il proprio allenamento

Abbiamo visto che cos’è e a cosa serve il cross training, la particolare tecnica di allenamento di tendenza quest’estate, ma non può essere uguale per tutti. Infatti, ogni corpo è diverso, ogni persona si allena per scopi diversi ed in differenti discipline. Per cui, per scegliere il giusto allenamento, occorre ricordare che il cross training è prima di tutto un allenamento funzionale. Quindi, il suo scopo è migliorare la funzionalità del corpo.

Quindi, con questo allenamento miglioreremo la resistenza, la forza, l’equilibrio o l’elasticità del nostro corpo, ottenendo splendidi risultati.

