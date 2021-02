Questo 2020 ha portato tante novità poco gradite, ma ha anche portato alla ribalta un termine che è ormai entrato nel vocabolario comune, il DPCM.

Non passa giorno in cui questa parola non venga nominata nei telegiornali, dalla stampa e persino nei nostri momenti di relax su Facebook. Abbiamo una vaga idea del suo significato, ma che cos’è di preciso un DPCM?

Il significato di DPCM

Cominciamo dallo sciogliere la sigla: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi sono i decreti-legge emessi dal Presidente del Consiglio italiano. A loro volta i decreti-legge sono degli atti aventi “forza di legge”, ciò vuol dire che sono delle leggi provvisorie. Queste si trasformeranno in leggi vere e proprie solo se il Parlamento le approverà (entro non più di 60 giorni). Il bruco che si trasforma in farfalla.

Perché è uno strumento importante

Possono sembrare sottigliezze a chi non fa parte della cerchia parlamentare, però questa formula di legge ha salvato tante aziende quest’anno (anche se non tutte). Ha messo il cibo sulle nostre tavole e adesso riscalda le nostre case, pur mantenendo saldo l’argine contro la diffusione del virus.

Perché? Perché se avessimo dovuto aspettare l’approvazione di una legge ordinaria, tutti gli aiuti finanziari ed economici che abbiamo ricevuto sarebbero arrivati con molto più ritardo diquanto non abbiano già. Inoltre, senza le norme di comportamento per evitare la diffusione del virus avremmo dovuto piangere molte più vittime.

Invece grazie alla procedura semplificata (e più rapida) per l’approvazione di un decreto-legge, abbiamo avuto diversi vantaggi. In molti hanno cominciato a ricevere i primi aiuti già dal mese successivo allo scoppio della pandemia nel nostro Paese. Le mascherine e i disinfettanti sono entrate da subito nella vita di tutti i giorni, nonostante la confusione iniziale.

In conclusione, tutti abbiamo opinioni diverse sui vari DPCM che sono stati emessi negli ultimi mesi, sul loro contenuto e la loro tempestività. Adesso però sappiamo che cos’è di preciso un DPCM e possiamo ringraziare di avere avuto questo strumento a nostra disposizione.