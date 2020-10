Quanto pensi che guadagni Jeff Bezos al giorno? Un milione di dollari? Questo significherebbe 365 milioni di dollari all’anno. Ma nel 2019 Bezos ha guadagnato 39,2 miliardi di dollari, il che significa 107 milioni di dollari ogni 24 ore. Non è una follia? Ma non è un caso, perché i ricchi sono concentrati sull’acquisto di beni. Che cos’è che può rendere le persone veramente ricche, allora?

Un bene è fondamentalmente qualcosa che rimette costantemente in tasca il denaro. Sfortunatamente, noi spendiamo i nostri soldi per lo più acquistando passività come auto, telefoni e case, che ci tolgono costantemente denaro dalle tasche. Ecco perché non vediamo crescere la nostra ricchezza così tanto come fanno i ricchi. E alcune persone sono talmente indebitate che diventano ogni giorno più povere perché gli interessi sono troppo alti.

Che cos’è che può rendere le persone veramente ricche?

Gli investitori cercano di acquistare azioni in aziende di valore, specialmente quelle con un potenziale maggiore. Il miglior investimento che si possa mai fare è in un business fiorente. Ciò che rende un’azienda diversa da tutte le altre attività è che produce costantemente qualcosa, che sia un servizio o un prodotto. Migliorano costantemente i loro prodotti o ne fanno uscire di nuovi per stare davanti ai loro concorrenti. Avere una partecipazione in un’azienda di valore è il modo migliore per continuare a far crescere la propria ricchezza e generare flussi di cassa.

Naturalmente, per la maggior parte delle persone questa non è un’opzione, perché comprare un pezzo di un’azienda è semplicemente troppo costoso, anche se stiamo parlando di un negozio all’angolo. Tuttavia, il sistema finanziario che abbiamo costruito nei secoli è così avanzato che permette a quasi chiunque di possedere una piccola fetta di qualsiasi azienda multimiliardaria investendo nel mercato azionario.

L’innovazione di un genio come Bezos

Nel 1999, Jeff Bezos ha depositato un brevetto per un metodo di ordinazione online. Si chiama “One Click Buying”. È una tecnica che permette ai clienti di effettuare un acquisto con le informazioni di pagamento che hanno usato in precedenza e salvato. In altre parole, invece di inserire manualmente ogni volta le informazioni di fatturazione e spedizione per un acquisto, l’utente può utilizzare l’acquisto con un solo clic utilizzando un indirizzo e un numero di carta di credito predefiniti per acquistare l’articolo. E, fino al 2017, Apple e tutte le altre aziende che hanno utilizzato questa tecnica hanno pagato una piccola royalty a Jeff Bezos per l’utilizzo della sua innovazione.

Potrebbe sembrarti sciocco, ma è così che funziona il mondo. Per incoraggiare l’innovazione, i governi hanno istituito un sistema di brevetti. Dato che hai lavorato così duramente per innovare un nuovo prodotto o un servizio, ti sarà concesso un brevetto esclusivo di 20 anni in cui nessuno è legalmente autorizzato ad usarlo, tranne te o le persone a cui hai dato il permesso. Naturalmente, puoi usare la tua innovazione per trarne profitto direttamente. Oppure puoi concederla in licenza ad altri per una piccola commissione ogni volta che la utilizzano e potenzialmente guadagnare miliardi come ha fatto Jeff Bezos.

Le altre cose che possono rendere veramente ricche le persone

Investire in Borsa in singole aziende l’abbiamo già evidenziato. Ma si può fare in molte aziende insieme comprando un fondo comune d’investimento o un ETF azionario. Anche essere bravi a fare qualcosa, più bravi degli altri, può renderti più ricco della media. Sta solo a te trovare la maniera di farti apprezzare dal mondo che ti circonda per le tue abilità. E può mancare l’immobiliare in ciò che possa rendere ricca una persona? Ovviamente no. Lo stesso presidente Trump è un’immobiliarista o, meno famoso di Trump, ma abbastanza da noi, Alfio Bardolla, la cui società è anche quotata in Borsa.

E infine, le connessioni. Potrebbero non sembrare una risorsa, ma se la si guarda da una prospettiva diversa, sono molto più preziose di quanto si pensi. Grandi cose accadono quando persone di talento provenienti da diversi aspetti della vita si incontrano. Hai un’idea di business? Conoscere le persone giuste può rendere l’avvio di quell’attività un milione di volte più facile. Infatti, un consiglio della persona giusta potrebbe farti risparmiare anni di esperienza, se non decenni. Ed aiutarti a coronare i tuoi sogni, finalmente. Ecco che cos’è che può rendere le persone veramente ricche.