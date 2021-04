Chi ha un cane è abituato a decifrare i suoi comportamenti e le sue espressioni. Sappiamo quando il nostro amico a quattro zampe ha fame o ha sete, quando vuole uscire o giocare con noi. Capiamo quando sta male o quando c’è qualcosa che non va, oppure quando ci vuole dimostrare il suo amore e la sua lealtà. Ma riusciamo a capire davvero tutto? Che cosa significa quando il nostro cane dorme in questa posizione? Scopriamolo assieme.

L’importanza del sonno

Il sonno per i cani è estremamente importante, esattamente come per noi esseri umani. Anche il loro riposo è suddiviso in due momenti: sonno leggero e sonno profondo. Durante il sonno profondo il cane è in fase REM, durante la quale sogna ed elabora tutti gli avvenimenti della giornata. Questa fase REM è più corta di quella umana e dura 20 minuti circa.

Proprio la brevità della fase REM fa compiere ai nostri cani brevi ma frequenti pisolini. Infatti in media i cani dormono circa 12-14 ore al giorno. I cuccioli addirittura dormono 18-20 ore al giorno, mentre i cani più anziani dormono circa 16-18 ore al giorno.

Quando i cani dormono profondamente riescono a rilassarsi e ad alzare le loro difese immunitarie. Per questo motivo è importante stimolare il nostro cane durante tutta la giornata in modo da conciliare il sonno profondo. Facciamolo quindi giocare e camminare a lungo.

Che cosa significa quando il nostro cane dorme in questa posizione?

Ma come facciamo a capire che il nostro cane sta dormendo profondamente? La posizione più comune durante questo tipo di sonno è quella sul fianco. La posizione sul fianco infatti è molto comoda e rilassata. Le zampe devono essere morbide e addirittura a volte quelle davanti diventano un vero e proprio “cuscino”. I cani si mettono in questa posizione solo quando sono molto tranquilli, felici, leali e si sentono a proprio agio nell’ambiente. Spesso si appoggiano contro qualcosa. Se si appoggiano contro di noi vuol dire che si fidano e si sentono al sicuro.

L’altra posizione del sonno profondo è quella a pancia in su. Se invece vediamo il cane arrotolato su se stesso o a pancia in giù vuol dire che sta solo facendo un pisolino.