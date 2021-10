A volte capita di non conoscere bene i gusti e le tendenze a tavola dei nostri ospiti e amici. Senza lasciarsi prendere dal panico, cerchiamo almeno di capire a quali segni zodiacali appartengono. Potremo sapere così che cosa preparare in cucina se avessimo come ospiti questi segni buongustai dello Zodiaco.

Gli astri e la vita quotidiana

I nostri amati astri non influenzano solamente il carattere delle persone, ma anche la fortuna con i soldi. Non a caso ci sono dei segni che sono i più fortunati dello zodiaco. Inoltre, ogni segno ha le sue preferenze in questo campo e ci possono essere di aiuto per preparare qualcosa di gradito ai nostri amici.

Nell’antichità tutta la vita era regolata secondo le scelte e i momenti opportuni stabiliti dagli astri. È famoso il proverbio che dice: “Di Venere e di Marte non si sposa né si parte”. Il che significa che nei giorni di martedì e di venerdì era bene non prendere moglie e nemmeno intraprendere dei viaggi. Anche la Terra seguiva le fasi della luna. Perfino i dottori attendevano la congiunzione di qualche pianeta amico per fare delle piccole operazioni, come un salasso.

Oggi tutto questo è superato ma restano le preferenze che ogni segno ha nei confronti della cucina. Vediamo così cosa preparare se alla nostra tavola sono presenti degli amici del Toro e della Bilancia.

Il Toro come ospite

Il Toro è un segno di terra ed è molto legato alle tradizioni soprattutto della campagna. L’accoglienza di questo segno sarà preparata a tavola con delle decorazioni che si ispirano soprattutto all’ambiente contadino. Metteremo così sulla tavola dei fiori di campo e qualche erba aromatica, che faccia sentire a suo agio il nostro amico.

Per quanto riguarda una preparazione culinaria potremmo evitare di pensare a piatti complicati. Piuttosto prepareremo dei piatti semplici, ma soprattutto gustosi. Se non vogliamo utilizzare la carne, allora potremmo orientarci verso un piatto vegetariano a base di porri. Potremmo preparare dei porri al forno. Li spolveriamo di formaggio grana grattugiato e li cuociamo insieme al battuto di quattro uova e una buona dose di pane a tocchetti raffermo. Il nostro sformato di porri sarà graditissimo all’ospite del Toro. In alternativa, a colpo sicuro, il classico coniglio alla cacciatora.

Che cosa preparare in cucina se avessimo come ospiti questi segni buongustai dello Zodiaco

Toro e Bilancia sono uniti insieme dall’influenza dello stesso pianeta, che in questo caso è Venere. Il segno della Bilancia è un segno di equilibrio e come tale bisogna regolarsi anche nella preparazione del pasto. Molta armonia in tavola e una ricetta equilibrata e dal gusto o dal profumo di una certa eleganza, come il pianeta Venere. Per questo motivo un piatto che farà sicuramente piacere alla Bilancia sarà il classico risotto ai funghi porcini. Potremmo tirarlo con un bicchiere di vino bianco secco, renderlo cremoso con 1 dl di panna liquida e sostenerlo con un sapore di base dato da un brodo vegetale.

Questo piatto sarà certamente gradito anche all’amico Toro, che troverà la stessa ispirazione campagnola a lui tanto gradita.

