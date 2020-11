Tante sono le espressioni che solleticano la nostra curiosità e non è l’unica quella riguardante “un fico secco”. Ce ne sono altre che attirano la nostra attenzione. In effetti la risposta è anche un po’ sorprendente, soprattutto perché non si comprende subito cosa c’entri il povero fico, contro cui se la prese anche Gesù. Allora vediamo pure insieme che cosa mai significa l’espressione non valere un fico secco e altre simili.

Diverse espressioni con “fico secco”

“Non valere un fico secco”, non è il solo modo di dire che si trova nel linguaggio parlato. Ma ci sono anche, “non si sente un fico secco”, oppure “non capire un fico secco”. Sono tutte espressioni legate alla pianta del fico e molto comuni nelle conversazioni. Una cosa è certa, “fico secco” sta per “niente”: non valere niente, non capire niente, non sentire niente.

Qualche spiegazione

Da dove viene questa connotazione così negativa del fico, visto che nella nostra cultura questo frutto è molto apprezzato per la sua bontà e le sue benefiche proprietà?

Bisogna vedere se per fico si intende il frutto o la pianta, visto che ambedue hanno lo stesso nome. Ecco alcune spiegazioni.

Nell’antica cultura greca il frutto del fico non era considerato come da noi un alimento prelibato. Anzi nessuno ne mangiava, se non i più poveri. E tale era considerato un cibo da poveri. Questa connotazione negativa può darsi che sia passata in epoca romana anche in Italia e poi sia rimasta.

Non il frutto ma la pianta. Che cosa mai significa l’espressione non valere un fico secco e altre simili?

Un’altra spiegazione è il riferimento alla pianta di fico. In effetti l’albero di fico ha un aspetto particolare. Non ha una utilizzazione pratica a parte i suoi frutti. Il legno non si può trattare in falegnameria e quando l’albero “muore”, impiega moltissimo tempo a farlo, tanto che le sue radici continuano a crescere, nonostante sia secco.

Probabilmente l’espressione “un fico secco”, non indica in Italia il frutto, quanto la pianta.

Il miracolo di Gesù

Questa ultima considerazione getta nuova luce sull’efficacia del miracolo di Gesù che fece seccare il fico immediatamente, cosa appunto impossibile considerando i tempi biblici che impiega la pianta a seccare naturalmente. Un vero miracolo che fece meravigliare gli astanti, che ben dovevano conoscere questa caratteristica speciale della pianta.

Ecco allora una probabile spiegazione alle espressioni che nella nostra lingua utilizzano “un fico secco”.