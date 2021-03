Come sappiamo, qualche settimana fa, il vaccino AstraZeneca è stato sospeso. E ciò a causa di morti sospette legate alla somministrazione dello stesso.

Dopodiché, sulla questione si è pronunciata l’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) che ha autorizzato la continuazione del suo utilizzo, ritenendo che i benefici superassero di gran lunga i rischi.

Questi ultimi, infatti, non giustificherebbero la sospensione del vaccino. E ciò considerato che di venti milioni di vaccinati in Europa, solo 25 sono stati i casi in cui si sarebbero verificati effetti collaterali.

Inoltre, si è detto che non c’è prova che i decessi siano collegati alle somministrazioni.

Tuttavia, la nebbia del mistero AstraZeneca non si è sbiadita. Tant’è che, appena finito un uragano, ne è iniziato un altro. Infatti, oggi è arrivata un’altra notizia incredibile.

Ebbene, a fronte dell’annunciato ritardo sull’arrivo delle nuove dosi del vaccino in questione, se ne sono ritrovate 29 milioni in uno stabilimento di Anagni, Frosinone. Quindi, è quasi il caso di chiedersi: “che cosa ci stanno nascondendo sul vaccino AstraZeneca?”.

Cosa è successo?

A questo punto, è stata chiesta una spiegazione ad AstraZeneca rispetto a questa assurda faccenda, caratterizzata da paradossi e contraddizioni.

In altri termini, la situazione starebbe così: l’Italia aspetta milioni di dosi, ci sono ritardi nelle consegne in Europa e i 29 milioni di vaccini di oggi, erano diretti nel Regno Unito! Paradossale ma vero!

La notizia, quindi, ha provocato un’indignazione generale. Anche da parte dell’Europa. Al punto che il Commissario della Commissione Europea ha tenuto a fissare dei paletti.

La società, intanto, interpellata sulla vicenda, ha smentito che le dosi fossero destinate al Regno Unito. All’opposto, si è giustificata, sostenendo che 13 milioni di dosi fossero destinate al programma Covax, ossia al piano delle Nazioni Unite per distribuire il vaccino agli Stati a basso reddito, mentre altre 16 milioni all’Europa. Tuttavia, la spiegazione non ha convinto.

Infatti, è stato proprio dall’Unione Europea che è partito l’ordine di ispezione nei capannoni dell’azienda dove viene infialato e confezionato il farmaco AstraZeneca.

La replica dell’UE

Inoltre, il Commissario dell’UE, dopo aver preteso l’ispezione, ha colto l’occasione per bacchettare la multinazionale svedese. A fronte delle palesemente infondate giustificazioni, infatti, la replica del Commissario è stata dura.

Egli ha chiarito che se l’azienda vuole esportare dosi fuori dall’Unione, deve presentare una richiesta di autorizzazione alle Autorità italiane.

Dopodiché, ha sottolineato le forti inadempienze della multinazionale svedese. Nonché i ritardi nelle consegne in Europa.

In definitiva, L’Europa avrebbe dovuto ricevere 120 milioni di dosi di AstraZeneca, nel primo trimestre, che sono stati ridotti a 30 milioni.

Sicché, alla domanda iniziale: “cosa ci stanno nascondendo del vaccino AstraZeneca?”, la risposta dovrebbe essere che gli Stati come l’Italia non sanno tutelare sufficientemente i cittadini.

Infatti, hanno aspettato che l’ordine di ispezione partisse dal Commissario UE. Ma non sapevano perfettamente che ad Anagni c’era lo stabilimento che infiala e prepara le dosi del vaccino prodotto dalla multinazionale svedese, in collaborazione con l’Università di Oxford!?