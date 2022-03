Preparare un primo piatto buono e saporito che tutti i membri della famiglia possono mangiare a volte è davvero un’impresa da giganti. Infatti, seguire i gusti di tutti non è facile, ma spesso si riesce ad accontentarli aggiungendo besciamella o panna. Preparare un primo piatto filante e cremoso è una soluzione che può accontentare tutti e risolvere la difficoltà di mettere tutti d’accordo. Ecco perché suggeriamo la preparazione di un piatto davvero semplice e che farà leccare i baffi alla famiglia che ama ingredienti cremosi come besciamella o panna.

Ecco gli ingredienti da utilizzare

Serviranno:

una cipolla dorata;

2 zucchine;

formaggio cremoso;

250 g di pasta (in alternativa 250 di couscous);

olio;

sale e pepe.

Tagliamo la cipolla dorata a fettine sottili e facciamola imbiondire in una padella antiaderente. Aggiungiamo un goccio di vino bianco per sfumare prima che si bruci. Nel frattempo, tagliamo a pezzettini o a rondelle le due zucchine. Buttiamole in padella e facciamole cuocere per qualche minuto. Appena diventeranno morbide potremo spegnere e chiudere la padella con un coperchio. Rimarranno molto calde e continueranno la cottura.

Mettiamo a bollire l’acqua in pentola e saliamo al momento giusto. Aggiungiamo la pasta e facciamo cuocere. Durante la cottura della pasta terminiamo la preparazione del condimento. Prendiamo il formaggio cremoso, normale o light andrà benissimo. Dovrà essere un formaggio spalmabile. Mettiamo il formaggio nella padella dove ci sono le zucchine e aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura. Aggiustiamo con sale e pepe e giriamo per amalgamare il tutto. Quando la pasta sarà pronta potremo condirla con questo preparato.

Che buono questo primo piatto cremoso senza besciamella o panna e si può preparare anche senza pasta per risparmiare il gas

Per risparmiare sulla bolletta del gas anche quando cuciniamo sarà sufficiente spegnere il fuoco qualche minuto prima che la pasta finisca di cuocere e chiudere con il coperchio. Qualche minuto dopo la pasta sarà pronta e potremmo scolarla.

Un’altra soluzione sarebbe quella di utilizzare un alimento che non ha necessità di cuocere a lungo sul fornello. Stiamo parlando del couscous precotto. Infatti, per preparalo avremo solo bisogno che l’acqua arrivi ad ebollizione, poi potremmo buttarlo dentro e girare velocemente con una forchetta. Terminata quest’operazione dovremo coprire con un coperchio e attendere qualche minuto. Il couscous si gonfierà assorbendo tutta l’acqua della pentola e sarà pronto per essere condito. A questo punto il condimento già preparato sarà un ottimo accompagnamento per ottenere un piatto buono e molto saziante.

Che buono, dunque, questo primo piatto cremoso con pochi ingredienti, è davvero gustosissimo e adatto a tutte le stagioni. Da provare subito.