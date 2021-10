La doccia per molti è più comoda rispetto alla vasca. Un passaggio però fondamentale da fare, quando si fa la doccia, è pulire il vetro, perché se non lo si fa questo rimarrà sporco. E come abbiamo ben capito l’acqua che ristagna crea del calcare. Ma che bomba che è questo mix per pulire il vetro della doccia dalle incrostazioni più dure? È una cosa veramente spaziale che bisogna assolutamente provare.

Un covo di problemi

La doccia come anche la vasca racchiude in sé molte problematiche. Infatti il vetro è sporco, il silicone nella doccia è pieno di muffa, lo scarico è pieno di capelli che diventano una pallina con il sapone e se si ha la tenda, questa pure fa muffa. Ma per ogni cosa c’è una soluzione. Partiamo dalle ultime e poi arriviamo al vetro della doccia. Dunque avevamo giusto affrontato il tema muffa e silicone in questo articolo, risolvere il problema è veramente facile.

Per risolvere il problema della tenda che fa la muffa nella zona inferiore, basta tagliare la tenda. Infatti questa va accorciata in modo tale da non toccare l’acqua che ristagna mentre ci laviamo. Evitiamo di tagliarla troppo corta ovviamente sennò l’acqua esce mentre ci laviamo.

Per evitare invece che nello scarico si crei un tappo di capelli e bagnoschiuma, conviene usare la saponetta, o sapone solido. Questo infatti fa meno schiuma, inquina meno e il contenitore non è di plastica. Ora vediamo di risolvere il problema del vetro zozzo.

Che bomba che è questo mix per pulire il vetro della doccia dalle incrostazioni più dure

Allora le azioni da fare sono due. Una è da fare ogni volta che ci laviamo, l’altra quando laviamo la doccia. Se nella doccia o nella vasca c’è il vetro, dopo che ci siamo lavati è importante usare il tergidoccia. Questo oggetto è praticamente come un tergicristallo della macchina, solo che va passato ogni volta che si fa la doccia. Il movimento corretto da fare è quello dall’alto verso il basso, in questo modo le gocce andranno verso terra.

Quando invece laviamo il bagno facciamo un bel mix di acqua distillata e acido citrico. Spruzziamo bene sul vetro, lasciamo agire per qualche minuto e poi con un panno puliamo bene, insistiamo sulle zone sporche. Dopo procediamo con il risciacquo, per farlo usiamo sempre dell’acqua distillata e poi asciughiamo bene.

