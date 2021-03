In questo articolo vi racconteremo di una tradizione molto bella che ogni anno si ripete a Pasqua: il dono reciproco degli Easter basket.

Si tratta di cestini di vimini decorati a tema pasquale con doni per grandi e piccini.

Cestino di Pasqua o Easter basket: cos’è e come si realizza

Martha Steward, la regina americana del fai-da-te e dell’hobbistica, spiega che questa tradizione ha origini anglosassoni. Migliaia di anni fa i popoli pagani d’Oltremanica pregavano la dea anglosassone della primavera e della fertilità, Eostre. La dea veniva raffigurata sempre con un cesto poggiato sul braccio.

Nelle epoche successive, il simbolismo del cesto carico di doni, si tramandò e si modificò. I popoli cristiani erano soliti, una volta terminata la Quaresima, portare a far benedire in chiesa, un cesto ricco di prodotti della terra.

Così negli USA, la mattina di Pasqua ci si scambia il cesto Pasquale con doni per tutta la famiglia. Si tratta di un’altra usanza come l’albero di Pasqua che sta riscontrando successo anche in Italia. Per la prima Pasqua del lattanti si regalano prodotti per la dentizione, peluches, ecc. Invece, per gli adolescenti, make-up o accessori divertenti, come le cuffie auricolari a forma d’orecchie di coniglio, ecc.

Per gli adulti non mancano le prelibatezze enogastronomiche, ad esempio.

Come si decora l’Easter basket

Solitamente si parte dal fondo del cestino dove si può adagiare o del muschio verde (anche quello dei presepi) o della raffia naturale (reperibile in negozi di bricolage).

Si procede, quindi, adagiando i doni per poi passare alla decorazione.

Dai pulcini con i pon pon alle uova dipinte. Dai nastri con fantasie floreali fino all’immancabile coniglietto. I coniglietti possono essere realizzati con dei pon pon oppure in ceramica.

Naturalmente si possono aggiungere all’ultimo minuto dei ramoscelli di fiori di pesco o fiori di melo.

Anche se quest’anno trascorreremo la Pasqua distanti, sarebbe bello far recapitare un cesto pasquale ai nostri cari. Soprattutto alle persone anziane che, in modo particolare, soffrono il distacco: l’Easter basket è un bel modo per fargli sapere che li pensiamo.

In questo articolo abbiamo presentato il cestino di Pasqua o Easter basket: cos’è e come si realizza. Nei prossimi spiegheremo altre belle tradizioni pasquali. Stay tunnel!