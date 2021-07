Pesche, amaretti e ricotta per ritrovare in un piccolo gesto sapori e profumi della meravigliosa Sicilia. I cestini di pesca sono un’inventiva che unisce la bellezza del design e del decoro al gusto delicatissimo ma pregnante del Mediterraneo.

Un dolce al cucchiaio dove le pesche sono co-protagoniste insieme ad altri due ingredienti cremosi e granulosi. Il tempo di preparazione si esaurisce in massimo quindici minuti e i nostri cestini sono ottimi da gustare a fine pasto o per merenda.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

a) quattro pesche noci medie;

b) 250 grammi di ricotta;

c) scorza di un limone grattugiata;

d) quattro amaretti.

Cestini di pesca per un dessert tutto da gustare che evoca sapori siciliani

La prima fase della preparazione consiste nel lavare bene le pesche. Possiamo usare qualche goccia di bicarbonato, risciacquare e asciugare. Tagliamo le pesche a metà ponendo il frutto in posizione orizzontale.

Per intendersi non dobbiamo procedere dal picciolo verso il basso ma dividerla al centro intaccando il nocciolo che ovviamente toglieremo.

Puliamo le pesche della polpa interna e mettiamo in forno per circa 10 minuti alla temperatura di 200°.

Ricotta e amaretti

Nel frattempo, lavoriamo la ricotta, sbricioliamo gli amaretti e aggiungiamo al composto unitamente alla scorza di limone grattugiata.

Lavoriamo fino ad ottenere una crema omogenea. Tiriamo fuori le pesche dal forno e lasciamo raffreddare per riempire i nostri cestini con la crema di ricotta, amaretto e limone.

Il grosso del lavoro per i nostri cestini di pesca per un dessert tutto da gustare che evoca sapori siciliani, è fatto. Poniamo in frigo per almeno trenta minuti e serviamo.

Per decorare

Se vogliamo rifinire il nostro dessert possiamo decorare i cestini con metà amaretto e delle striscioline di scorza di limone tagliate alla julienne. Il nostro dolce al cucchiaio è pronto e perfetto da servire per un aspetto delizioso, irresistibile al palato.

