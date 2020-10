Avevate mai pensato di preparare dei cestini di pasta brisé alla paprika con salmone per uno squisito antipasto domenicale? Questa ricetta non contiene uova e, quindi, può essere utilizzata anche da chi ne è intollerante o semplicemente preferisce non utilizzarle. Anche se in molti preferiscono realizzare questi cestini al salmone utilizzando la pasta sfoglia, farlo con la brisee rende tutto più semplice e veloce. Quindi, quest’antipasto può essere anche preparato last minute purché si abbiano i giusti ingredienti nella dispensa di casa. Potete acquistare questa tipologia di pasta per preparare i cestini oppure prepararla da soli come vi illustreremo.

Cestini di pasta brisé alla paprika con salmone per uno squisito antipasto domenicale

Ingredienti

100 g di salmone affumicato;

300 g di philadelphia o formaggio spalmabile;

q.b. di pepe;

50 g di burro;

100 g di farina 00;

125 g di mascarpone;

1 pizzico di sale;

1 pizzico di paprika;

q.b. acqua fredda

Porzioni da preparare con questi ingredienti

Dipende dallo stampo utilizzato. Con quello classico, a seconda di come stenderete la pasta, potreste ottenere dai sei agli otto cestini. Con uno stampo più piccolo di quello classico, dai dieci ai tredici.

Procedimento

Preparare la pasta brisé

Meglio occuparsi prima di quella. Bisogna unire in una ciotola la farina 00, il burro freddo tagliato a tocchetti, sale e paprika. Devono essere mescolati insieme fino ad ottenere un composto dall’aspetto sabbioso. Questo passaggio può essere effettuato a mano o anche grazie all’utilizzo di un frullatore, specialmente se si ha intenzione di affrettare il processo. Fatto questo, bisogna prendere una spianatoia. Su quest’ultima, versare il composto prima ottenuto e unirvi pian piano l’acqua fredda, poco per volta. A questo punto, lavorerete l’impasto fino ad ottenerne un composto compatto ed elastico. Quindi, non resta che porvi sopra della pellicola e lasciarlo rassodare nel vostro frigorifero. E poi, si potrà passare alla seconda fase della ricetta.

Preparare i cestini

Infarinate un ripiano, per poi recuperare la pasta dal frigo e poggiarla lì sopra. A questo punto, dovrete tagliare dei dischi della dimensione giusta per rivestire gli stampi che avrete scelto e che dovrete utilizzare per modellare i cestini. I quali, poi, dovranno essere riempiti con il formaggio spalmabile e delle striscette di salmone affumicato tagliate in precedenza. In seguito, bisognerà farli cuocere in forno già caldo a 180° gradi centigradi per 10-15 minuti. Infine, devono essere serviti freddi.