Cessione o sconto sono le strade alternative alla detrazione. Perchè? Il tanto atteso super bonus 110% continua a non far dormire tranquillo. Gli operatori vogliono capire di più: cessione o sconto sono le strade alternative alla detrazione diretta da parte del beneficiario. L’opzione è a partire dal 15 ottobre ed entro il 26 marzo dell’anno 2021. Per legge la comunicazione va inviata entro il marzo successivo all’anno di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione. Con questa scadenza i cessionari non potranno utilizzare il credito d’imposta prima del 1° gennaio 2021.

Alternative alla detrazioni

Ci sono due possibilità per le detrazioni: il beneficiario può ottenere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo oppure di effettuare una cessione del credito d’imposta verso altri soggetti.

Facciamo un esempio

Un contribuente fa un intervento edilizio per 30mila euro. La detrazione con il super bonus è di 33mila euro a fronte dello sconto in fattura per un massimo di 30 mila euro. Il fornitore che si fa carico di prendere il credito di imposta se lo carica per 33mila euro. A sua volta può girarlo a sua volta ad altro fornitore oppure alle banche.

Credito ceduto in via parziale

C’è un altro caso che non va sottovalutato. Parliamo del credito ceduto parzialmente. Per far notare le giuste differenze ci riferiamo al contribuente che ha sostenuto una spesa di 30mila euro. Il fornitore sconta solo 10mila euro e in questo caso il credito di imposta risulta essere di 11mila euro. Il 110% è relativo rispetto alla spesa scontata e non sul valore complessivo dei lavori. Il contribuente ottiene una detrazione di 22mila euro con una ulteriore possibilità, di cedere la quota residua ad altri.

Come compilare la richiesta

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modulo ad hoc: “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.”

I beneficiari devono indicare la modalità di come utilizzare i bonus escludendo la detrazione diretta. Cessione o sconto sono le strade alternative.