La candeggina è un prodotto che non manca mai negli armadietti degli italiani. Serve per fare tantissime cose, alcune più comuni, altre meno. È altamente tossica se viene inalata, eppure quelle profumate hanno anche un buon odore. La croce nera su fondo arancio, tuttavia, non ha mai scoraggiato nessuno nel comprarla. Basta utilizzarla con attenzione e tenerla fuori dalla portata dei bambini.

Abbiamo già visto alcuni usi pratici di questo liquido. In particolare, molti usano la candeggina per togliere la muffa dai muri, qualcuno anche per trattare la micosi delle unghie, ma bisogna fare attenzione. Quindi, inutile negare quanti pregi abbia questo prodotto, pur sottolineando che ci vuole sempre molta prudenza nell’utilizzo.

Certamente la usiamo per wc, bidet, lavandino, muffa e fughe delle piastrelle ma pochi sanno si può usare la candeggina anche in questo incredibile modo

Eppure, oggi scopriremo che la candeggina non è solo un ottimo metodo per eliminare batteri e simili. Se è nociva per l’uomo, non lo è per altri esseri viventi. Sembra incredibile, ma è proprio così. Infatti, essa può allungare la vita dei nostri fiori recisi. È una sorta di booster, parola tanto in voga di questi tempi per altri motivi. Dà loro forza e vigore e ne allunga la vita.

Qualsiasi fiore reciso che acquistiamo è, in realtà, una sorta di Dead Man Walking, famoso film degli anni Novanta. Privati delle radici, tante varietà sopravvivono davvero poco, soprattutto se non curate a dovere. Ricordiamo che è buona prassi quella di utilizzare vasi capienti. Di cambiare loro l’acqua almeno ogni due giorni e di tenere il livello della stessa non oltre la metà dello stelo. Inoltre, bisogna posizionare, soprattutto in inverno, i vasi lontani dalle fonti di calore, come condizionatori e caloriferi. Tutte queste accortezze da sole, però, potrebbero non bastare per farli durare a lungo.

Quanta candeggina

Aggiungere qualche goccia di candeggina all’acqua presente nel vaso assicurerà ai nostri fiori, siano essi margherite, tulipani o rose, una vita più lunga. Diciamo che, per regolarci, potrebbe bastare il contenuto di mezzo cucchiaino da caffè. Se dovessimo esagerare con le dosi, otterremmo l’effetto contrario, di conseguenza meglio scarseggiare. Così facendo, l’acqua verrà maggiormente purificata e i nostri fiori potranno durare di più. Certamente la usiamo per wc, bidet, lavandino, muffa e fughe delle piastrelle ma pochi sanno si può usare la candeggina anche in questo incredibile modo. Ovvero per allungare la vita ai fiori recisi e consentire di godere della loro bellezza e del loro profumo per molti più giorni.