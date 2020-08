Ceretta indolore fai da te: ecco come! Con l’arrivo dell’estate le donne desiderano mettere in mostra delle belle gambe morbide, lisce e senza peli. Per fare ciò spesso si recano da un estetista e pagano un apposito trattamento: ceretta, laser e chi più ne ha più ne metta. Tuttavia, perché arrivare a spendere cinquanta e più euro per una depilazione totale quando ci si può affidare ad una ceretta indolore fai da te? Per giunta, realizzarne una non solo è economico, ma è anche semplice!

Come preparare una ceretta fatta in casa

Ingredienti

6 bicchieri di zucchero;

2 bicchieri di acqua;

1 bicchiere di succo di limone

Col termine bicchiere ci si riferisce a quelli in plastica generalmente in commercio. Devono essere riempiti fino all’orlo. Le dosi ivi riportate consentono di effettuare più depilazioni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Procedimento

Versare acqua, zucchero e limone in una padella antiaderente. L’acqua può anche essere quella del rubinetto. Mettere la padella sul fuoco a fiamma media e iniziare a girare lentamente. Si vedrà che il liquido, in un primo momento, assumerà un colore biancastro. Questo vorrà dire che tutto lo zucchero si starà sciogliendo. Continuare quindi a girare fino a quando il composto assumerà il tipico colore del miele. A quel punto, bisognerà spostare la padella dal fuoco e controllare se la consistenza del liquido sia quella giusta. Poi, utilizzando un cucchiaino versare un po’ di cera in una tazzina dal fondo bianco e osservare se il composto ha raggiunto un colore miele dorato. Se il risultato sarà questo si potrà allora spegnere la fiamma e travasare il liquido in un contenitore di plastica resistente al calore. Bisognerà far raffreddare la cera e attendere alcune ore prima di utilizzarla.

Come usarla

Inumidire le mani e prendere una porzione di cera formando una pallina. Stenderla sulla gamba con una paletta e strappare in modo deciso. Si potrà constatare che questo tipo di ceretta è indolore e fa sì che non crescano peli incarniti.

Per approfondire

Depilazione viso a casa in modo naturale, è possibile?