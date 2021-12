Ci sono degli oggetti vintage e rari nelle nostre case che potrebbero farci guadagnare senza nemmeno rendercene conto. Stiamo parlando di monete, fumetti, apparecchi elettronici e giochi che possono essere di interesse per quella cerchia ristretta di appassionati e collezionisti. Per poterli scoprire non ci vuole molto, solo un occhio attento e qualche piccola informazione. Perché allora non cerchiamo tutti questi 5 oggetti del passato che potrebbero davvero valere una fortuna.

Tre fumetti prestigiosi

Tra i tanti oggetti da collezione, che si possono trovare per casa, ai primi posti ci sono sicuramente i vecchi fumetti. Alcuni di questi, infatti, possono arrivare a valere anche una piccola fortuna.

Tra quelli più diffusi in Italia non possiamo di sicuro non citare Topolino. Questo famoso giornalino, pubblicato ancora oggi settimanalmente, ha accompagnato nella crescita tantissime generazioni di bambini. La prima uscita di Topolino italiano, pubblicata nel 1932 da Nerbini Editore, è ormai davvero molto rara e ricercata nelle collezioni amatoriali. Nel caso fossimo in possesso di una di queste pregiate copie, potremmo trovarci tra le mani un fumetto del valore di circa 2.500 euro.

Un altro fumetto di grande successo in Italia, icona della casa editrice Bonelli, potrebbe poi essere Tex. Nello specifico, particolarmente ricercata è la prima serie gigante di Tex composta da 29 numeri e pubblicata in pochissime copie. Ogni singolo albo di questa serie potrebbe arrivare a fruttarci fino a 2.000 euro.

Oppure, ancora, dovremmo subito cercare il primo numero del fumetto Diabolik. Creato nel 1962 è intitolato “Il re del terrore”, questo albo è stato stimato valere intorno ai 3.000 euro.

Cerchiamo tutti questi 5 oggetti del passato che potrebbero davvero valere una fortuna

Sempre rimanendo tra gli oggetti dalla nostra infanzia, dovremmo fare una ricerca specifica anche nelle vecchie scatole dei giochi. Ad esempio, una confezione della Lego originale del Millennium Falcon datata agli anni 80 potrebbe davvero essere un piccolo tesoro. Se si parla di un’edizione dotata di tutti i pezzi, compresa anche la confezione, ad oggi potrebbe volere anche fino a 3.000 euro. Una somma che sembra strana per un giocattolo, ma che alcuni collezionisti non penserebbero due volte prima di spendere.

Infine, per gli appassionati di telefonia sarebbe il caso ricercare nelle scatole e nei cassetti un iPhone di prima generazione. Questa prima edizione, che ha segnato l’avvento dell’era degli smartphone, vanta la possibilità di essere rivenduta anche allo spettacolare prezzo di 10.000 euro. Prezzo che, però, è vincolato al corretto funzionamento del modello e al suo essere ancora impostato con i vecchi aggiornamenti di Apple.

