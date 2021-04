Cerchiamo tutti questa pianta dalle bacche miracolose che è anche un toccasana per la salute

Il ribes nigrum, conosciuto anche come Cassis, è una pianta incredibile dalle svariate proprietà benefiche. Possiamo infatti utilizzarla per condizioni di salute come asma, rinite, congiuntivite, ma anche mal di gola, bronchite e influenza. Insomma, praticamente in tutte quelle situazioni in cui sia presente uno stato infiammatorio delle vie respiratorie. Cerchiamo allora tutti questa pianta dalle bacche miracolose che è anche un toccasana per la salute.

Tutte le proprietà del ribes nigrum

Tra le principali proprietà del ribes nigrum troviamo in primis la sua capacità di bloccare l’azione dell‘istamina, una molecola organica responsabile per le reazioni allergiche.

Questa pianta è anche incredibilmente ricca di vitamina C e quindi perfetta per rafforzare il sistema immunitario.

Il ribes, poi, possiede anche particolari proprietà che lo rendono ottimo per migliorare la circolazione, specialmente nel caso di vene varicose e capillari fragili.

Possiamo anche utilizzarlo in caso di gambe gonfie ed emorroidi, come sintomi risultanti da un incorretto funzionamento dell’apparato circolatorio.

Infine, oltre ad essere ricca di vitamine A, ferro e antiossidanti, questa pianta presenta anche ottime proprietà depurative e antiinfiammatorie.

I suoi fantastici utilizzi

Possiamo trovare facilmente il ribes nigrum in erboristeria, come base di tantissimi rimedi naturali sotto forma di integratori, tavolette e gocce. Oppure potremmo trovarlo come frutto fresco nei mercati di stagione tra luglio e ottobre.

Uno dei suoi utilizzi più conosciuti è sicuramente quello di trasformarlo in tintura madre, partendo dalle foglie fresche. Come fantastico rimedio naturale utilizzato per drenare e disintossicare l’organismo oltre che anche utilissimo per combattere artrosi, gotta e reumatismi.

È possibile poi estrarre dalle bacche fresche di ribes nigrum un macerato glicerico, consigliatissimo per alleviare gli effetti delle allergie respiratorie. Assumere infatti 50 gocce di macerato, diluite in acqua, per due volte al giorno durante la stagione delle allergie aiuta a combatterne i sintomi. Evitando anche di causare sonnolenza, come invece succede con la maggior parte degli antistaminici. Ecco spiegato perché se cerchiamo tutti questa pianta dalle bacche miracolose che è anche un toccasana per la salute potremo godere di questi fantastici benefici.

