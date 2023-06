Cerchi dei pantaloni che ti facciano sembrare più magra e slanciata? Ecco i 3 modelli che dovresti avere nell’armadio

Scegli i capi giusti che ti faranno sembrare subito più longilinea senza bisogno di fare diete o fastidiose rinunce alimentari.

Se sei tra quelle persone che, prima di trovare i pantaloni giusti, ci impiegano una vita, allora consolati. Sono tantissimi le persone che provano mille vestiti diversi prima di piacersi davvero.

Non piacersi esteticamente è un problema che ha a che fare più con l’autostima che con la propria reale fisicità. Detto questo, è anche vero che esistono dei capi con cui è possibile sembrare più alti, magri e slanciati, in modo semplice e veloce.

Alcuni modelli di pantaloni, in particolare, sono pensati proprio per chi vorrebbe le gambe più lunghe, magre, o vorrebbe sembrare più alto. Capiamo insieme quali sono i modelli più belli da usare e miglioriamo da subito il nostro guardaroba.

Cerchi dei pantaloni che ti facciano sembrare più magra e snella? Il segreto sta nello scegliere questi 3 bellissimi modelli

L’abbigliamento estivo non è così facile da scegliere. Essendo più leggero e, tendenzialmente, attillato, si fa in fretta a rischiare di mostrare i propri difetti.

Chi ama indossare le gonne non dovrà avere dubbi e scegliere uno dei 5 modelli più alla moda di quest’anno.

Per i pantaloni, al contrario, bisognerà stare molto attenti e selezionare solo queste 3 tipologie che stiamo per descrivere. Scendiamo nello specifico, e indaghiamo quali sono i pantaloni più adatti per chi vuole apparire più slanciato. Se cerchi dei pantaloni che ti facciano sembrare fisicamente longilinea, dovrai essenzialmente basarti su 3 linee.

Risaltano la vita e slanciano le gambe

Il punto di partenza sono sicuramente i pantaloni bootcut. Per intenderci, si tratta di un taglio vintage tornato alla ribalta in questi ultimi mesi, ma che sta ricominciando a riscuotere tantissimi consensi.

I pantaloni bootcut sono perfetti sia per chi vorrebbe sembrare più alto e longilineo, ma anche per chi ha un fondoschiena un po’ importante. In sostanza, questo modello fascia la vita, evidenziando i fianchi, e poi scende morbido sulle gambe, presentando qui un particolare irresistibile.

Alle caviglie, il pantalone bootcut si aprirà a campana, ma senza esagerazioni. Si tratterà, quindi, di una campana leggermente abbozzata, e di un pantalone che farà risaltare anche il collo del piede. Per completare l’outfit, potremo abbinarli alle scarpe preferite da Ilary Blasi, per essere subito eleganti e chic.

Due cavalli di battaglia che tutti dovrebbero avere

I bootcut derivano naturalmente dai pantaloni dalla linea più decisa, ovvero quelli a zampa. Anche questa linea è perfetta per slanciare le gambe, soprattutto se abbinata ad un paio di sandali con tacco o senza.

Per un look più sportivo e giornaliero, invece, potremo abbinare i pantaloni a zampa anche alle classiche sneakers. Soprattutto dopo gli “anta”, questo abbinamento ci farà ringiovanire all’istante.

Non dimentichiamo, inoltre, che un altro trucchetto utile per sembrare più alte è quello di indossare pantaloni a vita alta. Proprio grazie alla forma della vita, questi pantaloni evidenziano il fondoschiena, e creano un effetto ottico tale per cui le gambe sembrano più lunghe. Oltretutto sono iperfemminili, ideali per chi non vuole rinunciare ad un tocco di sensualità.