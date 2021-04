Si chiama “Master of Machine” ed è una valida opportunità sia formativa che lavorativa per giovani in cerca di un’occupazione stabile.

L’iniziativa è stata promossa, a partire dal 2019, dal Collegio dei Costruttori. E offre posti di lavoro sicuri e con possibilità di carriera in imprese edili altoatesine.

L’iniziativa “Master of Machine” è rivolta a formare e assumere tre figure professionali. Ovvero l’operatore di macchine edili, il camionista e il gruista.

La formazione triennale offerta è un plus rispetto a quella ordinaria dell’apprendistato.

“Master of Machine” ha potuto garantire alle imprese edili l’ingresso di 50 nuovi collaboratori dal 2019.

Le professioni edili non godono, infatti, di molto interesse da parte dei giovani.

L’avvento di soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia hanno reso la carriera in questo settore più appetibile e stimolante.

Cercasi operatori specializzati di macchine edili da formare in Alto Adige: ecco il profilo ricercato

La call è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni interessati al settore delle costruzioni e a lavorare con le macchine edili. Obbligatorio è il possesso della patente B.

Una remora a intraprendere questa carriera è il costo della formazione. Ad esempio, per il camionista, sono necessari circa 4.000 euro per la patente di guida C e la patente di guida professionale CQC.

Con “Master of Machine”, invece, è l’azienda ad assumersi tutti i costi di formazione. Non andando però a intaccare lo stipendio del dipendente.

Quale vantaggio hanno allora le aziende partecipanti al programma?

Il principale vantaggio per le aziende è proprio la risorsa umana. Reperire giovani capaci non è facile!

Inoltre il contratto di apprendistato implica anche minori contributi previdenziali. E quanto risparmiato viene investito nella formazione.

Cosa si richiede ai giovani in cambio del contratto di apprendistato e della formazione triennale?

L’impegno a lavorare per quattro anni per l’impresa. Tutte le informazioni sono reperibili qui.

Non bisogna quindi lasciarsi sfuggire l’occasione: cercasi operatori specializzati di macchine edili da formare in Alto Adige!