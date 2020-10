Il solo diploma spesso non basta per trovare un’occupazione. Chi è laureato, infatti, ha in genere maggiori probabilità di sistemarsi in tempi brevi al termine del percorso di studi. Ma non sempre è così se la ricerca del lavoro non è orientata nella direzione giusta.

Nonostante gli elevati tassi di disoccupazione, infatti, in Italia da tempo ci sono settori dell’economia per i quali gli imprenditori fanno fatica a trovare personale. Cercare e trovare lavoro subito è facile in tutti questi 5 settori. In quei settori, cioè, che sono riconducibili a tutte quelle professioni e qualifiche che il mercato sta cercando, ma che non riesce a trovare.

Cercare e trovare lavoro subito è facile in tutti questi 5 settori, dalla sanità all’economia verde

Sanità. Medici, infermieri, ma anche operatori sanitari, farmacisti e fisioterapisti. Sono queste le figure professionali più ricercate in Italia nel settore della sanità pubblica. Ma pure nel privato con il vantaggio di proporsi senza tutte quelle trafile e lungaggini legate a concorsi e graduatorie.

Turismo e cultura. Dall’accompagnatore alla guida turistica, fino ai collaboratori presso agenzie di viaggio e ai tour operator. Il settore turismo e cultura è ricco di opportunità lavorative che, peraltro, vanno ad interessare pure l’alberghiero e l’organizzazione di eventi.

Information Technology. Dal creatore e gestore di piattaforme online allo sviluppatore di software e di app. I programmatori competenti non hanno, almeno di solito, problemi a trovare lavoro. In quanto le imprese del settore sono sempre in cerca dei migliori talenti.

Le occupazioni senza laurea. Tante, poi, sono le offerte di lavoro per le quali la laurea non è necessaria. Basti pensare a quelle aziende in cerca di panettieri, cuochi, falegnami, fabbri, camionisti, idraulici. Ma anche meccanici, camerieri ed agenti immobiliari.

Green economy. Quello legato all’economia verde può dirsi il settore del presente e del futuro fonte di tantissime opportunità di lavoro. Le imprese del comparto, infatti, sono alla ricerca costante di installatori di impianti fotovoltaici, ingegneri ambientali, installatori di reti elettriche ed anche manovali, giuristi, architetti ed agronomi.