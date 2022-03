Centinaia di utenti stanno ricevendo questo allettante buono acquisto senza sapere che si tratterebbe di una truffa clamorosa

Ogni giorno troviamo sul nostro conto bancario addebiti di ogni genere. Le rate del cellulare, l’abbonamento alla palestra o ai vari siti per guardare film online, la ricarica telefonica e così via.

Altre volte, certamente più di rado, troviamo invece degli accrediti, tra cui ovviamente lo stipendio.

Accanto al nostro online banking, potremmo trovare alcune sorprese anche nella nostra posta in arrivo. Messaggi da app e siti a cui siamo registrati e che ci offrono delle promozioni allettanti a cui è impossibile rinunciare.

Così, un giorno apriamo la cartella in entrata e ci si illuminano subito gli occhi: un buono acquisto di euro 500 da parte di Amazon.

Ecco, è proprio questo quello che centinaia di utenti stanno ricevendo in questi giorni e che li sta mandando in escandescenza. Finalmente una buona notizia dopo gli aumenti di energia, gas e luce che sembrano divorarci letteralmente il portafogli.

Tantissime persone in tutta Italia utilizzano i servizi di Amazon, per cui non c’è migliore notizia che quella di un buono dal colosso dell’ecommerce.

Attenzione però, perché come al solito le sorprese (sgradevoli) potrebbero essere sempre dietro l’angolo. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Centinaia di utenti stanno ricevendo questo allettante buono acquisti senza sapere che si tratterebbe di una truffa clamorosa

Magari fosse tutto rosa e fiori come ci appare, specialmente quando si tratta di offerte e regali vari.

Difatti, in casi come questo bisogna fare molta attenzione all’indirizzo da cui riceviamo l’email e ad altri piccoli dettagli.

In un precedente articolo abbiamo già parlato di come riconoscere minacce e truffe informatiche, ma gli hacker ne inventano una al giorno.

Stavolta, l’indirizzo del nostro mittente sembra proprio quello del noto colosso internazionale.

Inoltre, l’oggetto del messaggio cita “abbiamo cercato di contattarti, per favore rispondi” con tanto di punto esclamativo finale. Beh, i truffatori cercano di essere quanto più persuasivi per adescare le loro prede e farle cadere nel tranello.

Nel corpo dell’email, oltre alle congratulazioni perché siamo i fortunati vincitori, in fondo a destra si trova un link da cliccare per riscattare il buono. Occhio a non farsi ingannare e a non cliccare assolutamente perché si rischia di prendere un virus e di mandare in tilt il pc.

Non si è mai troppo all’erta ed anche in questo caso dobbiamo essere attenti e molto prudenti.

Approfondimento

Attenzione alla truffa via email che si spaccia per una nota banca e ci ruba i dati