Centinaia di miliardi di euro non sono sufficienti per spingere la Borsa italiana. Le indiscrezioni sul perché i mercati non si fidano dell’Italia

Giornata decisamente grigia per le Borse europee e negativa per Piazza Affari. Sulle Piazze del Vecchio Continente pesano fattori internazionali che frenano gli acquisti degli investitori. Ma per la Borsa di Milano si aggiunge anche un fattore intrinseco. Ecco cosa ha fermato i mercati azionari europei e perché il listino milanese si è comportato peggio di tutti.

Centinaia di miliardi di euro non sono sufficienti per spingere la Borsa italiana, per la precisione 209.

Sono i miliardi che arriveranno dall’Unione Europea. O meglio, che dovrebbero arrivare, perché è su questo dubbio che le gli investitori internazionali nutrono riserve.

Martedì mattina, dopo la notizia dell’accordo sul Recovery Fund, la Borsa di Milano era partita in forte rialzo. Poi, nella seconda parte della giornata, il rialzo si era progressivamente sgonfiato. Ieri la seduta è terminata in negativo e oggi, dopo una partenza in rialzo, l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) ha girato al ribasso.

Al termine l’Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,7% a 20.454 punti. Perdendo molto di più delle altre Borse europee. Perché? Perché gli investitori istituzionali non si fidano dell’Italia. Dalle sale operative escono alcune chiare indiscrezioni.

Wall Street torna indirizzare il segno dei mercati

Ai mercati non sono piaciute le dichiarazioni del Premier Conte sulla task force per gestire i fondi. La considerano una ennesima perdita di tempo. Per il momento gli operatori hanno sospeso il giudizio sulla Borsa italiana. Attendono di vedere come si evolverà il dibattito in Italia e le iniziative che prenderà il Governo.

Ad influenzare negativamente tutte le Borse del Vecchio Continente anche l’apertura debole della Borsa americana. Pesa il conflitto crescente tra Cina e USA, che i mercati vedono come un ostacolo alla ripresa della crescita economica.

