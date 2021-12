Con l’arrivo delle festività prepariamoci a mangiare di tutto e di più, tralasciando per un po’ la bilancia. L’importante sarà almeno non esagerare con bis e porzioni troppo abbondanti. Riservandoci poi del tempo per smaltire con dello sport e dell’attività fisica. Proprio perché rischiamo di mettere su qualche chiletto di troppo, dovremo cercare anche delle ricette light. Una miniera di vitamine questo ortaggio poco amato ma che riusciremo a farci piacere con questa ricetta super sfiziosa. È proprio uno dei nostri suggerimenti. Centinaia di antiossidanti benefici per la salute in questa pasta velocissima che sta spopolando nelle cucine italiane. È la ricetta che vedremo oggi con la nostra Redazione.

Linguine con cavoli e pinoli

Siamo sempre abbastanza reticenti a utilizzare il cavolo con la pasta. Ma potrebbe essere invece l’occasione giusta per farlo mangiare anche a chi non ne va matto. Vediamo una ricetta semplice per quattro persone:

400 grammi di linguine o bavette;

1 cavolfiore o l’equivalente se utilizziamo quello precotto o surgelato;

1 cipolla;

Aglio;

90 grammi di pinoli o di mandorle;

olio extravergine;

sale e pepe;

formaggio grattugiato.

La nostra ricetta è davvero molto veloce se abbiamo il cavolo già pronto. Altrimenti ci metteremo un po’ più di tempo lessandolo in acqua salata e facendolo poi a pezzetti.

Mettiamo a bollire l’acqua della pasta e nel frattempo prepariamo un soffritto con l’olio, l’aglio e la cipolla sminuzzata.

Inseriamo quindi il cavolfiore fatto a pezzetti e dopo qualche minuto la frutta secca, sminuzzata o intera, dandole il modo di tostarsi e unirsi agli altri sapori.

Scoliamo la pasta al dente, facciamola saltare per qualche istante con il nostro sugo e serviamo con una spolverata abbondante di formaggio grattugiato.

Il problema dell’acqua di cottura dei cavoli

Sappiamo tutti benissimo che l’acqua di cottura dei cavoli è benefica per le nostre piante, ma micidiale per l’odore in casa. Se da una parte infatti arricchiremo di minerali il terreno delle piante, dall’altra riempiamo la casa di un odore non propriamente piacevole. Ricordiamo allora un trucchetto che utilizzavano le nostre nonne: inserire nell’acqua di cottura del prezzemolo o un pezzetto di pane. Secondo le vecchie usanze, dovrebbe aiutarci a limitare la puzza di cavolfiore tra le mura domestiche.

