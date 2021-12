Anche quest’anno la notte del 31 dicembre sarà diversa dagli anni passati., senza serate piene di gente e discoteche fino all’alba. Proprio come il 2020, anche in questa vigilia di Capodanno si prevedono alcune importanti restrizioni. L’aumento dei contagi a cui stiamo assistendo da ormai qualche mese ha portato le Istituzioni a limitare le attività che possono creare grandi assembramenti. In un periodo storico come quello che viviamo da ormai quasi due anni, è difficile pensare a serate stracolme di persone ammassate l’una sull’altra. E poi, diciamoci la verità, quest’immagine non solo ci sembra strana, ma potrebbe anche metterci un po’ di paura.

Nell’attesa di un ritorno alla tanto agognata vita normale, al momento atteniamoci alle disposizioni che cercano di contenere la diffusione del Covid 19.

Vediamo dunque cosa si prevede per la notte del 31 e quali regole dobbiamo rispettare per non incorrere in alcuna sanzione.

Cene, feste e divertimento, ecco tutte le restrizioni previste per la notte di Capodanno

Iniziamo dalle mete più ambite durante la notte per eccellenza di tutto l’anno: i ristoranti. Chi non ha l’ormai famoso super Green Pass non potrà consumare proprio nei ristoranti e neppure al bancone dei bar. La misura si estende fino al prossimo 31 marzo.

Ricordiamo che il super Green Pass si ottiene con la vaccinazione anti-Covid o in seguito alla guarigione dal virus.

Passiamo ora ai grandi eventi, anche all’aperto. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto di Natale, in vigore dal 25 dicembre, si sospendono tutte le feste ed eventi simili che possono creare assembramenti. La stessa cosa vale per le discoteche, le cui attività riprenderanno dal 1° febbraio.

E che dire delle tanto attese feste in piazza. Beh, anche queste non potranno svolgersi in questo Capodanno 2022 e dovremo attendere il prossimo anno.

Norme sociali e regole di civile convivenza

Cene, feste e divertimento, ecco tutte le restrizioni previste per la notte di Capodanno nel nuovo decreto pubblicato lo scorso 24 dicembre. E le riunioni in casa con i nostri cari? Possiamo organizzare lunghe tavolate tra amici e parenti? Non esiste una regola generale o una restrizione ben precisa, tuttavia si consiglia di limitare a poche persone gli incontri casalinghi. Va bene cenare con gli amici, ma cerchiamo di non essere in 10. Se poi evitiamo di abbracciarci e sbaciucchiarci, ancora meglio.

Ci saremmo aspettati una notte del 31 un po’ diversa, ma se pensiamo all’anno scorso possiamo comunque ritenerci fortunati.