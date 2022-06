A volte, si arriva a fine giornata senza avere il tempo sufficiente di preparare qualcosa. Allora bisogna ricorrere a qualche strategia affinché la cena sia pronta velocemente. Tuttavia, non bisogna far mancare nemmeno il gusto, soprattutto se ci sono dei bambini. Ecco, allora, come preparare una cena veloce e ricca di gusto con degli involtini, buoni da leccarsi i baffi.

Intanto, tra i piatti veloci ci sono le insalate. Quando fa caldo quelle a base di pomodoro sono l’ideale. I pomodori si possono preparare insieme a della lattuga. Ma se si vuole una combinazione più sostanziosa allora insieme al tonno in scatola. Si aggiungono, poi, gli aromi che si vogliono, fra cui il basilico. L’insalata a base di pomodoro è una delle preferite del periodo estivo. Il pomodoro infatti è un frutto dell’estate e ha poteri rinfrescanti.

Un altro modo di preparare l’insalata è di creare una fantasia con gusto. Si può creare un mix di fragole e rucola, a cui aggiungere del pecorino leggero, come quello toscano o la feta greca. Si riempie di un misto di semi e si può condire con olio e aceto balsamico di Modena. Questo tipo di insalate sono molto sfiziose e hanno dei gusti contrastanti, che però insieme offrono dei sapori nuovi.

Cena veloce e ricca di gusto con degli involtini di pollo ripieni ma leggeri, tenerissimi e non stopposi

Una ricetta salvacena è quella degli involtini di petti di pollo. Sono spesso considerati come qualcosa di stopposo e senza sapori particolari. Tuttavia, se il petto di pollo risulta così, probabilmente dipende da qualche errore di preparazione. Per esempio, se si cuociono a lungo le fettine di petti di pollo, allora diventano dure e stoppose.

Inoltre, si ha l’abitudine di prepara questo alimento sempre allo stesso modo. C’è chi preferisce friggerlo in padella, chi farlo in umido. Alla fine diventa scocciante mangiare sempre la stessa cosa. Meglio dare spazio alla fantasia.

Possiamo preparare degli involtini di pollo con un inserto di scamorza e rucola. In questo modo risulteranno certamente più graditi, che il solito petto di pollo fritto. Prepariamo quattro involtini con quattro fette sottili di petti di pollo. Basteranno 100 grammi di scamorza e un mazzetto di rucola.

Battiamo le singole fettine per renderle più morbide con il batticarne. Facciamo a dadini la scamorza e la inseriamo all’interno della fettina, insieme alla rucola. Aggiungiamo anche una foglia di basilico, prima di arrotolarla su se stessa. Poi la passiamo nella farina, nell’uovo sbattuto e nel pangrattato. Basterà friggerli con olio ben caldo, per poi salarli e portarli in tavola. Un piatto veloce che saprà deliziare il palato.

