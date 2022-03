Non solamente chi vive da solo, ma anche e soprattutto chi ha una famiglia certamente conosce un repertorio di ricette veloci da sfoderare per cena.

Organizzare un’intera giornata tra appuntamenti, riunioni e commissioni è senza dubbio compito arduo, ecco perché abbiamo suggerito l’uso di queste app promemoria.

Nonostante gli aiuti della tecnologia, però, a volte ci servirebbe proprio del tempo in più per fare tutto quello che avevamo pianificato.

Non di rado, infatti, sacrifichiamo qualcosa e spessissimo la scelta ricade sul pasto, tanto sulla schiscetta del pranzo quanto sulla preparazione della cena.

A tal proposito, ci siamo premurati di suggerire una ricetta che, pur unendo secondo e contorno, si presenta come particolarmente salutare oltre che saporita.

Ma quali sono le opzioni che generalmente mettiamo in campo per una cena lampo? Certamente le torte salate, ma anche frittate o prosciutto e piselli.

Ebbene, proprio quest’ultima ricetta può essere rivisitata, guadagnando sostanza e colore senza, tuttavia, perdere di rapidità: cena pronta in meno di 20 minuti.

Muffin prosciutto e piselli

Se già siamo specializzati nella versione dolci dei muffin, troveremo stupendamente semplice questa ricetta, ma anche qualora fossimo principianti non avremo alcun problema.

Possiamo poi tenerla in considerazione per i pic-nic delle prossime gite di primavera o come pensiero affettuoso quando siamo invitati a casa di amici.

Per 12 muffin occorrono:

200 g di pisellini;

200 g di farina 00;

100 g di prosciutto cotto;

3 uova;

100 ml di latte;

100 g di pecorino;

10 g di lievito per preparazioni salate;

1 ciuffo di prezzemolo;

olio;

sale e pepe q.b.

Cena pronta in meno di 20 minuti con questa ricetta colorata diversa dal solito prosciutto e piselli

Cominciamo grattugiando il pecorino e, se non è già pronto, tagliando il prosciutto a cubetti, rosolandoli poi in padella per circa 10 minuti.

Mettiamoli da parte e usiamo la stessa padella per cuocere i piselli con un filo d’olio: non superiamo i 3 minuti, così che rimangano croccanti.

Dopo averli conditi con sale e pepe, passiamo a tritare il prezzemolo, una volta lavato e asciugato.

A seguire, in una ciotola sbattiamo le uova e, mentre aggiungiamo il latte a filo, continuiamo a mescolare.

Ottenuta una crema omogena, non resta che salare, pepare e amalgamare gradualmente anche lievito e farina.

È ora il momento di aggiungere anche prosciutto, piselli e prezzemolo, mescolando per creare un impasto cremoso, che andrà condito con un filo d’olio.

Trasferiamolo negli stampi per muffin, riempendoli per 2/3 e lasciamo cuocere a 180°C finché la superficie non risulterà dorata.