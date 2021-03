Guardando al quadro d’insieme Cementir è un titolo azionario sottovalutato da comprare in ottica di lungo periodo. Nel breve, invece, qualche cautela in più è d’obbligo.

Dal punto di vista della valutazione il titolo presenta un ottimo quadro che dovrebbe spingere all’investimento. Ad esempio, le quotazioni sono sottovalutate del 30% circa rispetto al fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Una sottovalutazione del 30% è confermata dal confronto del rapporto prezzo/utili di Cementir con quello medio del settore di riferimento. Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Infine, per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

Da sottolineare è anche la solidità finanziaria del gruppo che, per quasi tutti i parametri considerati, risulta essere molto buona.

Cementir è un titolo azionario sottovalutato da comprare in ottica di lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 8,23 euro in ribasso del 2,02% rispetto alla seduta precedente.

Da ormai molte settimane le quotazioni stanno combattendo con il II obiettivo di prezzo in area 8,41 euro. Questa incertezza potrebbe porte anche a ritracciamenti fino in area 7,53 euro (I obiettivo di prezzo). Solo una chiusura inferiore a questo livello potrebbe far invertire la tendenza al ribasso e mettere in preallarme le posizioni rialziste di lungo periodo.

Sul time frame mensile, infatti, la tendenza in corso è rialzista e punta a un rialzo di circa l’80% rispetto ai livelli attuali. Vista anche la solidità della società, quindi, ogni ritracciamento può essere un’occasione di acquisto. L’importante è che non si rompa in chiusura mensile il supporto in area 6,75 euro. In questo caso avremmo un’inversione ribassista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Il miglior titolo azionario italiano in termini dell’indice di liquidità immediata potrebbe raddoppiare il suo valore