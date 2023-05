Cellulite e smagliature con l’estate alle porte: ecco i suggerimenti per una buona prova costume

Quello che teniamo nascosto con facilità durante i mesi invernali, viene fuori con il caldo. Gli inestetismi della pelle passano inosservati se coperti dai vestiti, ma con la nuova stagione tutto cambia. Cellulite e smagliature con l’estate alle porte non sono l’ideale. Un problema che affligge tante donne e che condiziona soprattutto in prossimità della prova costume. Anche se il tempo a nostra disposizione è poco, possiamo ancora rimediare seguendo alcune strategie. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

La stagione primaverile ci ricorda che presto torneremo a frequentare le spiagge. Tuttavia cellulite e smagliature con l’estate alle porte non sono il massimo. Proprio così, questi inestetismi si fanno più fastidiosi in prossimità della nuova stagione. Se infatti, durante l’inverno tendiamo a coprirci, con il caldo succede il contrario. Il nostro corpo esce allo scoperto e purtroppo anche i difetti risultano più evidenti. Molte donne si fanno condizionare da questo stato di cose e non vivono bene la quotidianità. Anche se l’estate è vicinissima, siamo ancora in tempo per rimediare.

Poche e semplici regole per combattere gli inestetismi della pelle tramite l’alimentazione

Gli esperti ci dicono che la cellulite è una condizione medica scientificamente nota con il nome di “adiposità localizzata”. Ovvero un complesso di alterazioni evolutivo della crescita del tessuto adiposo. “La cellulite è una situazione di alterato metabolismo localizzato a livello del tessuto sottocutaneo”, questo quanto dichiarato dagli specialisti. Questi ultimi specificano: “Questa situazione determina un aumento delle dimensioni delle cellule adipose e una ritenzione idrica negli spazi intercellulari”. Dunque da dove iniziare? Una delle cose più semplici da fare è modificare la nostra alimentazione. Questo significa integrare ciò di cui abbiamo bisogno ed eliminare o diminuire l’assunzione di alimenti nocivi.

Quello che occorre è una dieta equilibrata con abbondanza di fibre. Inoltre i medici ci dicono anche di ridurre l’assunzione di bibite dolcificate. A tutto questo si deve aggiungere una regolare attività fisica svolta quindi quotidianamente. Infine anche un abbigliamento più comodo e meno stretto favorisce una buona circolazione sanguigna. Di conseguenza non favorisce l’insorgere della cellulite. Ciò che però sottolineano gli specialisti è che questo inestetismo della pelle interessa ben il 90% delle donne. Dunque pensare di essere un caso raro è sbagliato, bisogna solo saper gestire il problema.

Cellulite e smagliature con l’estate alle porte: ecco i suggerimenti per una buona prova costume

Una dieta equilibrata contrasta la cellulite ma anche le smagliature. Vale lo stesso consiglio in entrambi i casi, ovvero bere tanta acqua. Questo perché proprio la tendenza a trattenere i liquidi favorisce l’insorgere della cellulite. Inoltre una buona idratazione del nostro corpo contrasta la comparsa delle smagliature. “Chiamate anche strie atrofiche, possono comparire a qualunque età sulla pelle di uomini e donne”, dichiarano gli esperti. Questi aggiungono: “Le smagliature sono un inestetismo molto comune e temuto, tuttavia può essere prevenuto”. Le smagliature compaiono quando la pelle perde elasticità, per questo possiamo trattare la nostra pelle con creme e sieri specifici fortemente idratanti.