Celiachia: come ottenere gratis gli alimenti senza glutine. Le persone che soffrono di celiachia o sono intolleranti al glutine possono ricevere degli aiuti economici per l’acquisto di alimenti senza glutine. In questa breve guida vi illustriamo come ottenere tale agevolazione mensile e a quanto ammonta l’importo in base al alcuni criteri di attribuzione.

Cosa si intende per celiachia

Quando si parla di celiachia si fa riferimento ad una malattia infiammatoria dell’intestino tenue che causa una reazione autoimmune al glutine. I sintomi associati alla patologia sono molteplici e piuttosto invalidanti in alcuni casi. Le persone che soffrono di celiachia hanno la necessità di alimentarsi con cibi che non contengano glutine al fine di evitare i disturbi conseguenti all’ingestione di tale sostanza. In merito alla questione, la Legge n. 123 del 4 luglio 2005 si ha espresso le nrome a protezione dei soggetti malati celiachia.

Per quanto riguarda la celiachia: come ottenere gratis gli alimenti senza glutine? Si tratta del bonus celiachia che offre l’opportunità di ricevere un contributo su base mensile per l’acquisto di alimenti senza glutine.

Dunque, al fine di ottenere tale bonus è necessario che la persona abbia una diagnosi certificata e supportata da analisi specifiche che attestano la patologia. Si tratta solitamente di una certificazione medica che si basa sui risultati di analisi ematologiche e indagine gastroscopica.

Come ottenere il bonus alimenti per l’acquisto di prodotti senza glutine

Una volta che la persona interessata viene dichiarata celiaca, può ottener il bonus rivolgendosi alla propria ASL di appartenenza. Il beneficiario riceve 12 buoni di spesa da consumare mensilmente nell’arco di un anno. I buoni non sono cumulabili e recentemente stanno andando incontro alla digitalizzazione.

Gli alimenti che la persona con celiachia può acquistare gratuitamente sono quelli che riportano la dicitura:

A) senza glutine, specificatamente preparati per celiaci;

B) senza glutine, specificatamente preparati per persone intolleranti al glutine.

Celiachia: come ottenere gratis gli alimenti senza glutine e quali sono gli importi mensili previsti

L’importo mensile del buono varia in relazione al genere e all’età del beneficiario e prevede il seguente ordine:

Fascia di età Genere Importo mensile 6 mesi – 5 anni M/F € 56,00 6 anni – 9 anni M/F € 70,00 10 anni – 13 anni M € 100,00 10 anni – 13 anni F € 90,00 14 anni – 17 anni M € 124,00 14 anni – 17 anni F € 99,00 18 anni – 59 anni M € 110,00 18 anni – 59 anni F € 90,00 Over 60 M € 89,00 Over 60 F € 75,00

Chi soffre di celiachia può ottenere gratis gli alimenti senza glutine e considerare l’importo in relazione al variare dell’età e del genere di appartenenza.

In aggiunta a quanto detto, le persone che soffrono di celiachia e che sostengono altre spese mediche possono ottenere eventuali altri rimborsi come indicato qui.