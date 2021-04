L’avvento della primavera ci fa sempre venire voglia di risistemare casa nostra. Dopo aver passato stanza per stanza e fatto le dovute pulizie di primavera, spesso vogliamo anche abbellire la nostra abitazione. Ultimamente, inoltre, sempre più persone sono costrette a passare sempre più tempo chiuse in casa.

Perché non rinfrescare l’ambiente che ci circonda senza spendere un centesimo? Celebriamo la primavera con questo trucco per decorare casa a costo zero e farla sembrare uscita da una fiaba, è facile!

Tutti pazzi per la natura

Sembra ormai lontano il tempo in cui la moda era quella di arredare le case in modo minimal e moderno. Nei vecchi cataloghi di arredamento vedevamo principalmente mobili e decorazioni di metallo o plastica in colori freddi o scuri. Questo stile futurista sembra però aver lasciato posto ultimamente al ritorno al legno e alla natura.

Sulla spinta di mode come quella del cottagecore, che abbiamo approfondito in un altro articolo, in molti oggi amano circondarsi di elementi naturali. Non è quindi raro vedere case da sogno ricche di piante, arredi in legno e uno stile che sembra arrivare dal passato. Per decorare casa nostra in modo romantico e primaverile non dobbiamo però spendere nemmeno un centesimo!

Una casa da fiaba

Siamo quindi pronti: celebriamo la primavera con questo trucco per decorare casa a costo zero e farla sembrare uscita da una fiaba! Per farlo avremo bisogno di un po’ di fiori e di tanta creatività. L’ultima moda sembra infatti quella dei fiori secchi. Non parliamo però di fiori qualunque, ma di ghirlande, coroncine e mazzi appesi per casa. Queste decorazioni doneranno alle nostre stanze un’aria romantica e senza tempo e un profumo dolcissimo! Per crearle dobbiamo prima di tutto raccogliere dei fiori dal nostro giardino.

Sono ad esempio perfette le margherite, le rose o la lavanda. Dopodiché possiamo fare dei mazzetti colorati e appenderli a testa in giù in giro per casa. Chi è più esperto può anche creare delle bellissime coroncine di fiori. A contatto con l’aria i fiori piano piano seccheranno ma non dovremo buttarli! Parte del loro fascino sta proprio nel loro aspetto quando sono secchi. Se per vogliamo unire l’utile al dilettevole possiamo utilizzarle alcuni fiori come la lavanda secca per impreziosire dolci, tè o tisane!